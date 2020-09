'En la línea: México' muestra la lucha en hospitales COVID-19 de la CDMX

Para dejar de lado los números, gráficas y porcentajes empleados constantemente al momento de hablar sobre los estragos del COVID-19 es que el programa "En la línea: México" mostrará los rostros de quienes están luchando en medio de la pandemia que ha cobrado más de un millón de vida en todo el mundo.

"Lo que queríamos era ponerle cara humana a esta situación trágica que estamos viviendo en el mundo, para que esto también sirva como documento a futuras generaciones y digan 'Ellos fueron los valientes de ese momento, los que lucharon y así la humanidad pudo superar esta prueba'. De alguna manera es un mensaje de esperanza, porque el ser humano puede ser muy valiente y ese es el legado que queremos dejar con este documental", explicó Michela Giorelli, VP de Producción y Desarrollo de Discovery Networks Latin América/U.S. Hispanic.

El documental que se estrena hoy martes a las 21 horas por Discovery, en el marco de "Celebrando México", iniciativa que reconoce lo mejor del país y de su gente, mostrará cómo se vive la batalla contra este virus, con testimonios de primera mano de profesionales de la salud, además de pacientes que luchan por su vida desde una cama de hospital. Michela explicó que a finales de marzo, cuando la pandemia ya había avanzado en todo el mundo, el canal había emitido dos programas sobre el Covid-19, uno producido en China y otro en Estados Unidos, pero que eran desde el punto de vista científico.

"Quisimos a nivel de Latinoamérica y sobre todo de México darle un enfoque mucho más humano. Sabíamos que había caos y desorden de lo que era el virus en ese momento. Era abril y recuerdo leer que los trabajadores de la salud en México eran un poco estigmatizados como foco de contagio y que eran atacados en las calles. Nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos un programa con acceso a los hospitales para que el público vea la lucha diaria y lo que tienen que hacer estos trabajadores para salvar vidas?". Para el programa se dieron a la tarea de gestionar permisos para entrar a algunos hospitales, especialmente los más grandes. En mayo pudieron ingresar a dos: el Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital General de Zona No.47 Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

"Lo que queríamos hacer era mostrar los desafíos diarios que ellos tenían, que no sólo era en su ambiente profesional sino en el familiar, cómo les había impactado su vida familiar ese virus y la manera en que estaban trabajando". Dos mujeres fueron seleccionadas para protagonizar este documental. Una es una experimentada doctora en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y encargada del área COVID; la segunda es una médica recién graduada que en sus primeras experiencias deberá enfrentar esta pandemia. Las grabaciones se dieron en el mes de junio, donde también se dio seguimiento a algunos pacientes.

"Fue una grabación sumamente compleja y difícil, fueron muchas horas con equipo de protección, entonces eran días de trabajo muy agotadores, sobre todo para el camarógrafo. Obviamente no se compara con el agotamiento que tienen los médicos todos los días, con ese equipo y la máscara que duele tanto cuando la tienes por tantas horas". Para la producción no sólo tuvieron que cumplir con tres protocolos distintos de bioseguridad (el del Gobierno de la Ciudad de México, el de los hospitales y el que Discovery ha implementado), también debían extremar cuidados para no poner en riesgo a nadie, así que redujeron al mínimo su equipo. Este será un primer programa donde se aborde la pandemia de esta manera. Le seguirán Brasil y Perú, que son otros de los países de Latinoamérica con mayor número de contagios y muertes por COVID-19.