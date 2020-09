Sharis Cid se deslinda de ocasionar divorcio de Arturo Peniche

Después de ser señalada por una revista de espectáculos como la tercera en discordia en la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, la actriz Sharis Cid negó las acusaciones y alzó la voz por las mujeres que son violentadas y difamadas. "No es posible que se nos trate de esta manera, que de la nada inventen algo tan bajo porque ahorita todo el mundo está hablando del tema de la violencia contra la mujer: ni una más".

Cid es madre de Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, por lo que es consuegra de Arturo. En entrevista con "Ventaneando" resaltó que agradece ser una mujer fuerte, pues ese tipo de difamaciones pueden afectar mucho a una persona. La actriz citó el caso de Xavier Ortiz, quien hace unas semanas se quitó la vida: "No sabes si por una nota como esta puedo llegar a tirarme al piso. No tienen idea de lo que pueden llegar a lastimar y hacer con tanta maldad en su corazón". Sharis Cid aseguró que quiere a la familia Peniche y que es amiga de Gaby, con quien habla diario, e incluso señaló que ninguna podía creer la noticia cuando la vieron. Recientemente se dio a conocer que el matrimonio de Arturo y Gaby, que duró casi 40 años, llegaba a su fin.

"Lo que más deseo en el mundo es que ellos dos estén bien", aseguró la intérprete de "La hija pródiga" y "Vuelve temprano". Sharis Cid también ha optado por levantar la voz en torno a esta polémica a través de su cuenta de Instagram. En una fotografía escribió: "Solo los ignorantes creen todo lo que leen, todo lo que escuchan y todo lo que ven".

En una serie de videos mencionó que ella ante lo que sea es feliz, por lo que a todas las personas que la han criticado y juzgado les desea bendiciones. "La gente que me quiere, la gente que me conoce, sabe quién soy. No hay nada más qué decir", agregó actriz originaria de Chihuahua. Estas no fueron las únicas historias en las que aprovechó para tocar la controversia, pues en otra aseguró: "Con la cabeza en alto, con el corazón más feliz que nunca y que sigan hablando". Actualmente Kristal Cid está esperando a su segundo bebé.