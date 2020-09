Pierde comercio 800 empleos formales en Gómez Palacio

Cerca de 800 personas han perdido su empleo en comercios de Gómez Palacio debido a la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19.

León Reyes Rosales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en este municipio, dijo que representan el 2 por ciento del total de trabajadores que tiene este gremio, debido a que fueron alrededor de 200 negocios los que cerraron (temporalmente) a causa de la contingencia sanitaria, de un total de mil 680 miembros de este organismo.

"Cierres (permanentes) hemos tenido muy poquitos, es gente que, en su momento, no pudo mantener su economía por los gastos tan exagerados que tenían en luz, agua, teléfono, Seguro Social, impuestos, recordemos que en meses pasados solicitamos al gobierno federal que no nos cobrara de momento, que nos diera una prórroga para hacer los pagos pero no lo tuvo a bien, dijeron que no se podía", expresó.

Señaló que el Buen Fin es la "esperanza de todo México" en términos de la reactivación de la economía, por lo que se trabajará durante 10 días, del 9 al 19 de noviembre.

En esta ocasión, se ampliaron las fechas para evitar las aglomeraciones, de modo que las familias tengan oportunidad de visitar los negocios con respeto a todas las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.