A la brevedad, habrá nueva selección de 'pluris' en Morena Coahuila

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) invalidó la selección de candidatos y candidatas a diputados y diputadas plurinominales en el estado de Coahuila dentro del Proceso Electoral 2019-2020.

En el expediente CNHJ-COAH-565/2020 y expediente electoral SM-JDC-281/2020 y SM-JDC-282/2020, se resolvió sancionar al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones con una amonestación pública y se instruyó a estos últimos para que a la brevedad posible, se elabore, apruebe y emita una nueva convocatoria para la selección de candidatos y candidatas a diputados y diputadas plurinominales de esta entidad.

Lo anterior después de una serie de impugnaciones que promovieron militantes de este partido político ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las cuales se desprenden una serie de agravios en contra de la designación de las personas candidatas y candidatos de Morena a diputados y diputadas por el principio de representación proporcional al Congreso Local para el periodo 2020-2023.

En su momento, los inconformes señalaron que se les excluyó del método de selección además de argumentar la violación del artículo 44 de los estatutos de Morena. De igual manera, destacaron supuestos conflictos de interés pues dentro de las candidaturas a diputaciones plurinominales figuró Manuel de Jesús Meza Navarro, esposo de Hortencia Sánchez Galván, miembro de la Comisión Nacional de Elecciones y hermana de la diputada federal, Miroslava Sánchez Galván.

En la tómbola, había salido en primer lugar pero por cuestión de la paridad de género como lo marca la normativa de la autoridad electoral, debió ser primero una mujer.

Arturo Braña Sotomayor, abogado y miembro del despacho que realizó la serie de impugnaciones en el proceso interno de Morena, dijo que “si la memoria no me falla”, no hay un precedente reciente de este tipo de fallo en la historia política del estado.

“¿Qué reclamamos?, pues básicamente que fue una tómbola porque así lo acreditan y así lo permiten los estatutos, realizar insaculaciones para definir las candidaturas de representación proporcional, pero fue una tómbola en lo oscurito, fue una tómbola a la que se invitó a participar sólo a 20 personas, en donde quedaron en estado indefensión 60 consejeros políticos estatales los que eran elegibles para participar en esta tómbola, no conocemos exactamente el procedimiento por el cual se realizó la insaculación”, refirió.

Braña Sotomayor que en la actualidad hay un medio impugnación con el fin de revocar las 16 candidaturas a diputaciones locales por mayoría relativa que contenderán en la jornada electoral del próximo domingo 18 de octubre.

“Consideramos nosotros como grupo de abogados que el proceso también tiene una serie de anomalías, todas las 16 candidaturas, hoy me dirijo a la ciudad de Monterrey a presentar otro recurso, probablemente (se resuelva) para este fin de semana. Nosotros como simpatizantes y militantes del partido debemos de seguir este refrán: ‘El que es buen juez por su casa empieza', aquí en el partido no se debe tolerar la corrupción, es un partido que se ha diseñado y basado en la filosofía del presidente y no es posible que estemos predicando y luchando contra la corrupción y aquí en lo interno teniendo procesos cuestionables”.