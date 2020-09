Los Crocs de Bad Bunny se agotan en minutos y llueven los memes

Y es que los crocs de Bad Bunny son una versión única de los “Classic Clog” (Zueco Clásico) que fueron diseñados por él mismo con pines entre los que se encuentran uno de conejo.

Las zapatillas estaban disponibles en color verde y blanco con un costo de 59.99 dólares (alrededor de 300 pesos).

Hasta el momento se desconoce si la marca volverá a lanzar más al mercado.

Tras darse a conocer que “las chanclas” creadas por el intérprete de Safaera ya no estaban disponibles, internautas se mostraron decepcionados a través de divertidos memes.

to whoever got the bad bunny crocs, hope they don’t even glow pic.twitter.com/orpHYNjvqI

How I feel after having 3 devices on the Bad Bunny Crocs line and not getting the shoes. #BadBunnyXCrocs pic.twitter.com/CLLsZSKKEG