Hermana de Naya Rivera se pronuncia ante supuesta relación con Ryan Dorsey

Luego de que el pasado lunes se volviera tendencia en redes sociales el supuesto romance entre Nickayla Rivera, hermana de la fallecida actriz Naya Rivera, y su excuñado Ryan Dorsey, la joven se pronunció al respecto en Instagram.

Fuertes cercanas a la familia y del medio habían asegurado que la modelo de 25 años de edad ya planeaba mudarse junto a Dorsey para criar en pareja al pequeño Josey, niño de 5 años de edad fruto del matrimonio entre Naya y el actor.

Por la noche de este lunes, Nickayla compartió un escrito en sus historias aclarando la situación por la que ella y su familia pasaban.

"En los tiempos más oscuros de mi vida, lo único que me importa son mi familia y mis amigos. Estar presente para mi sobrino incluso cuando no lo puedo estar para mí. No me preocupa cómo se vean las cosas porque nadie puede ver el momento agonizante que todos estamos pasando. Lo que he aprendido que más importa es mostrar compasión, no juzgar a otros y nunca desaprovechar un momento con vida. Espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo", escribió.