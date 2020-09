El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, realizó ayer lunes un llamado de atención a todos los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, les pidió en adelante que "cumplan con sus obligaciones adecuadamente", esto para evitar nuevos episodios de violencia con ciudadanos.

El encuentro se realizó a puerta cerrada y se mencionó además como referencia el último caso de presunto abuso de autoridad ocurrido el 20 de septiembre, cuando al menos seis agentes golpearon a ciudadanos en la calzada Juan Pablo II, incluso estando sometidos y en el suelo.

"Ayer hablamos con todos ellos, para reiterarles pues nuestro compromiso de apoyarlos, como lo hemos venido haciendo y que se sientan servidores públicos al servicio de una comunidad que requiere que cumplan con sus obligaciones adecuadamente".

Zermeño además precisó que ningún elemento tiene permitido ya el utilizar toletes, macanas u otro tipo de artículos para someter a los ciudadanos, por el contrario se solicitará el apoyo directamente a la Policía de Torreón, tal como se debe de realizar por protocolo y en apego a sus funciones.

Se les llamó además a evitar confrontaciones físicas o hasta verbales con los conductores, para lo cual se mantendrá una constante vigilancia de su labor mediante la cadena de mando existente en la corporación.

"No deben de generar problemas como los que hemos visto, que en ningún momento entren en situaciones que se confronte con los ciudadanos, tenemos que ser muy respetuosos de los derechos de los ciudadanos, si alguien se niega a ser sujeto a una prueba de alcohol, si alguien se niega a una infracción, se le puede retirar la placa o se tomarán los datos y se le va a multar con toda la energía... No son policías, no van a traer ningún elemento, ningún bastón, ningún toletes, ninguna arma, seguirán desarmados como hasta ahora, para precisamente garantizar la seguridad de que no habrán de meterse en problemas".

El alcalde de Torreón aprovechó para hacer también un llamado a la ciudadanía y que se respete a las autoridades, aceptar las multas cuando sea el caso y promover las inconformidades que se tengan mediante los medios adecuados, no con agresiones.