prueba v4.02

Gabriela de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), dijo que, de 2015 a la fecha, se han realizado 370 ejercicios de diferentes magnitudes en relación con la Urna Electrónica, desde las elecciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) hasta de algunos partidos políticos y de sociedades de alumnos, entre otras.



Señaló que este modelo ya se utilizó en elecciones constitucionales de 2009, sin embargo, indicó que el equipo que contiene el software es una computadora de reciente modelo, adquirida este año precisamente para estos ejercicios.



Ayer se realizó una presentación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la Urna Electrónica que se utilizará en el proceso electoral para la renovación del Congreso el próximo 18 de octubre.



De León Farías dijo que el tema se ha socializado con los partidos políticos, sociedad civil, comunidad universitaria y la ciudadanía en general. Consideró que no hay impedimentos para su aplicación, pero el INE emite los lineamientos para su regulación, por lo que en esta ocasión no se imprimieron boletas para las 54 casillas donde se colocará la Urna Electrónica.



Refirió que, en la medida en que se tuviera mayor presupuesto, se podría incrementar en próximas elecciones el número de casillas con esta tecnología.



Señaló que el IEC cuenta con 135 equipos, de los cuales se utilizarán 54 para los distritos 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. También habrá algunas máquinas de resguardo en los comités distritales y otras que se han utilizado para la capacitación.



