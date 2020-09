Artistas laguneros rinden homenaje a José José

Gracias a su inigualable voz, José José tocó las fibras más sensibles de millones de personas en el mundo. El 28 de septiembre de 2019 su presencia física se fue, pero su legado musical vivirá por siempre a través de discos o de las plataformas digitales.

Ayer se cumplió un año de su muerte y sus fans lo recordaron en redes sociales volviéndose tendencia el nombre del cantante. Youtube registró un aumento de visualizaciones en los videos del artista y lo mismo ocurrió en Spotify con los streams de las melodías.

El Siglo de Torreón y reconocidos cantantes de la Comarca Lagunera rindieron un homenaje virtual al llamado "Príncipe de la canción", el cual registró miles de visualizaciones y logró una gran interacción entre los seguidores de la página de Facebook de esta casa editora y de su canal de Youtube.

Dimas Maciel (Chicos de Barrio), Fernando Sujo, Valeria Cárdenas, Anilú Dávila, Chary Aranzabal, Josepi Montaña, Roberto Alemán a Iván Black entonaron cada uno, un tema del fallecido artista. El evento se llevó a cabo con estrictas medidas sanitarias.

Todavía con la euforia de haber ganado la reciente edición de La Voz Azteca, Sujo fue el encargado de abrir la presentación virtual con una excelente interpretación del tema El amar y el querer de la autoría de Manuel Alejandro.

"La música de José José influyó en mi. Sus canciones han marcado bastante mi vida y estoy agradecido de que me hayan invitado a ser parte de este tributo", comentó el chico de 16 años.

Roberto Alemán, quien acompañó en el piano a Fernando, continuó el espectáculo con la interpretación de Tu primera vez de José María Napoleón.

El también integrante del concepto musical de Martes de bohemia y más recordó qué hacía el 28 de septiembre de 2019 cuando murió el "Príncipe de la canción".

"Ese día estábamos preparando el programa de Martes de bohemia y más, tenía un giro y lo cambiamos para hacerle un homenaje a este gran cantante", sostuvo Alemán.

Para la cantante Jatziri Muramay, quien cuenta con más de 30 años en la música, José José aportó un amplio catalogo musical, del cual intérpretes como ella siguen haciendo eco y así continuará con el paso del tiempo.

"Siento que José José nios dio muchas canciones que a través de los tiempos tenemos la oportunidad de cantar, es bonito ver como incluso los cantantes nuevos siguen entonándolas", dijo antes de entregar Lo pasado, pasado acompañada del músico Rubén Orona.

Muramay cedió el espacio a la cantante Chary Aranzabal, cuya trayectoria artística comenzó de manera formal hace seis años, aunque se dio cuente de su talento cuando cumplió los 19.

"La música de José José me ha acompañado toda la vida. En 1982 me acuerdo que hice un viaje con mis padres y nos fuimos escuchando discos de José José. En mi preparatoria, a todos nos gustaba y la canción de Si me dejas ahora, toda mi generación las cantaba", comentó y enseguida interpretó Lo que no fue, no será.

A Valeria Cárdenas, quien logró que los cuatro coaches de La Voz Azteca voltearan sus sillas el año pasado, le fascina el legado de José José, por lo que no podía faltar en el homenaje con una versión de Lo dudo.

"José José me marcó de muchas maneras. Creciendo en una casa con la mía, teniendo un papá músico escuchar a José José los fines de semana era de ley. Definitivamente él ha sido mi inspiración" comentó Cárdenas.

En La Voz Azteca, este año también representó a Torreón la chica Anilú Dávila. Logró que Ricardo Montaner y Christian Nodal voltearan sus sillas al escucharla cantar el tema La gata bajo la lluvia. Ella entregó a la audiencia la melodía Volcán de Rafael Pérez Botija.

El "Príncipe de la canción" cuenta con fans de todas las edades y para muestra basta un botón. El pequeño Josepi Montaña, hijo de la cantante Chary Aranzabal, es seguidor del legado del intérprete, así que no faltó al tributo.

Acompañado por otro talento local, Iván Black, en la guitarra, Montaña deleitó a los internautas con el tema Piel de azúcar, original del compositor Rubén Amado.

En la recta final del concierto vía streaming, Iván Black continuó con la interpretación de Desesperado. Lo acompañó Roberto Alemán al piano.

El intérprete, quien está preparando un nuevo material discográfico, recordó que al igual que muchas personas se ha tomado sus copas escuchando los éxitos de José José que ahondan el amor y el desamor.

Para cerrar el show, Dimas Maciel se olvidó por unos momentos de la cumbia para sacar su lado romántico con la interpretación de El triste. Iván Black y Roberto Alemán lo acompañaron en la guitarra y en el piano, respectivamente.

"José José traía el talento desde el vientre pues sus padres también eran artistas. Con el tema de El triste, él concurso en 1970 en la OTI, quedó en tercer lugar cuando muchos pensaron que debió haber ganado y por eso decían que había sido ese día un rey sin corona", externó Dimas antes de cantar justamente El triste.