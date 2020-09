Renata Zarazúa se mete a la segunda ronda

Continúa el sueño de la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros.

Luego de convertirse en la primera tenista mexicana en jugar en el cuadro principal del torneo parisino desde 1961, Zarazúa debutó con el pie derecho al superar con facilidad 6-1, 6-2 a la francesa Elsa Jacquemot, de apenas 17 años de edad, para ser la primera azteca en ganar un duelo de Grand Slam en dos décadas.

Zarazúa necesitó poco más de una hora para lograr su boleto a la segunda ronda, donde le espera un difícil compromiso el día de su cumpleaños 23, ante la tercera preclasificada Elina Svitolina, quien se impuso 7-6, 6-4 a Varvara Gracheva.

En un día fresco y nublado, la mexicana dominó en la cancha 9 con facilidad a su rival en el primer set, al quebrarle el servicio en par de ocasiones y no ceder el suyo, superando a la francesa en tiros ganadores (11-3) y teniendo menos errores no forzados (7-12).

Jacquemot elevó un poco su juego en el inicio del segundo parcial, sin embargo Zarazúa ganó los últimos tres juegos del partido para llevarse la victoria en una hora y cuatro minutos.

La capitalina ganó 31 puntos por 20 de su rival, que recibió un "wildcard" de los organizadores.

"Significa muchísimo para mí. Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más. Estoy contenta porque he trabajado desde muy chiquita y antes no había tenido los resultados que esperaba", destacó la mexicana tras el partido.

"No es una victoria más, tiene un significado que va más allá", dijo la número 178 del ránking de la WTA. "Estoy viviendo un sueño en París y quiero disfrutar cada partido y cada oportunidad durante esta semana".

Desde que existe la era Open, a mediados de los años 60, Zarazúa es la cuarta mexicana que está en un cuadro principal de Grand Slam, junto a Angélica Gavaldón, Elena Subirats y Patricia Montaño.

La pionera fue Yolanda "Yola" Ramírez, quien llegó a la final de Roland Garros en 1960 y 1961, perdiendo en ambas ocasiones.

ACCIÓN DE OTROS MEXICANOS EN PARÍS

En el dobles masculino, un mexicano recurrente en los torneos de Grand Slam, Santiago González, estaba programado para disputar su partido de primera ronda a las 4 de la mañana de hoy; junto a su compañero inglés Ken Skupski, se iban a enfrentar al italiano Simone Bolelli y al argentino Máximo González en la cancha 11.

En la rama femenil Giuliana Olmos y la estadounidense Kaitlyn Christian se enfrentarán mañana a Anna Karolina Schmiedlova y Katarina Zavatska.