Para Almada es muy importante derrotar este viernes a la Franja

A los Guerreros les restan cuatro partidos en el Corona en la campaña regular del Guardianes 2020. Guillermo Almada confía que obteniendo los 12 puntos en disputa, le alcanzará a los albiverdes para meterse a la pelea por la fiesta grande de la Liga MX.

"Si nosotros logramos los puntos de local vamos a estar metidos, esa es la realidad, porque hemos jugado mucho de visitante y muy poco de local. Pero somos conscientes, analizamos todas las situaciones en la tabla de posiciones y los puntos que tenemos con Puebla son trascendentales", dijo ayer el uruguayo.

Agregó en la charla virtual con los medios de comunicación, previo a la práctica matutina de Santos Laguna en el TSM, que más allá de jugar como visitante, no van a cambiar su postura y ambición, por lo que intentarán ganar.

"Hay muchísima paridad, quedan partidos decisivos para nosotros en el tramo final del campeonato, nuestra META es el enfrentamiento con Puebla, el cual visualizan desde la semana anterior. De lograrlos (puntos) nos daría una ubicación muy buena y seguiremos con el envión que logramos con Toluca, para fortalecer esa idea de juego que hemos recuperado hace un par de partidos, pero nos ha costado traslucir en el marcador".

Dijo que con mucho trabajo y continuidad, podrán obtener mejores resultados, luego de la problemática que tuvieron en la primera parte de la campaña, de poder armar un cuadro competitivo, luego de las lesiones y los casos positivos por COVID-19.

La semana anterior, no pudieron jugar siquiera un duelo de preparación luego del aplazamiento del duelo ante los Xolos de Tijuana, pero les sirvió para trabajar en todos los aspectos de cara a la recta final.

"Tuvimos muchos entrenamientos y eso nos ha ayudado de cara al cierre del torneo. Pedimos un par de amistosos y no se pudo dar por distintas circunstancias, todos los equipos están compitiendo y se hace difícil conseguir a esta altura un amistoso, así que hicimos futbol interno y fue una buena exigencia para todos".

LESIONADOS

El semblante del charrúa cambió cuando se le cuestionó puntualmente de Betsiel Hernández y de Carlos Emilio Orrantia, quienes se han perdido por diferentes lesiones, casi un tercio de la campaña regular, pero ya los tiene casi a punto para poder volver.

"En el caso de Betsiel y Orrantia, van en camino en su recuperación, obviamente todavía dista mucho la forma física y deportiva para estar, porque han estado mucho tiempo parados y con inactividad".

12 PUNTOS suman los Guerreros en el torneo, han jugado 4 juegos de local y 7 de visita.

Expresó que lo único que les resta para volver a jugar, es la continuidad y la forma y el mejorar el nivel, pero por suerte están bastante mejor.

"Orrantia está mejor que Betsiel, porque todavía siente una molestia, pero van en camino a la recuperación para que les den el alta total y ya empiecen a entrenar con normalidad".

COMPLICADO

A pesar de ir a buscar el triunfo, Almada sabe que en la Angelópolis tendrán un duro adversario como lo es el conjunto camotero, quienes con un partido más en el certamen, los superan por dos puntos, de ahí la importancia del choque en el Cuauhtémoc.

"Debemos jugar mejor que ellos, eso nos da más posibilidades" señaló el uruguayo, quien dejó en claro, que la Franja cambia mucho su formación, con bastante rotación sobre todo en el cuadro bajo, cuando despliegan carrileros, ya que su técnico utiliza todas las variantes que tiene en su plantel, al tener muy buenos jugadores.

"Es un equipo de muchísimo cuidado, si nosotros queremos ganar, vamos a tener que estar muy concentrados, atentos e imponer las condiciones de juego, que es lo que hemos hecho en los partidos sin la efectividad requerida, pero seguiremos intentando mejorar, aunque con Toluca se mostró una mejoría" expresó.

SILBANTES

A los laguneros, les resta jugar con los equipos que se ubican en la parte baja de la tabla, sin que estén los capitalinos, regios y tapatíos, por lo que el arbitraje ya no sería tan tendencioso, como en las primeras jornadas.

"No quiero decir que influyen, pero ha habido muchas decisiones polémicas que siempre favorecen un poco a los equipos grandes, pero son circunstancias de juego que tenemos que adaptarnos, no me gusta opinar, porque en el caso nuestro, hay unas decisiones dudosas, pero simplemente es eso, una opinión, siempre creo en la honradez y honorabilidad de los árbitros, pienso que están muy capacitados para hacer buenos arbitraje, a veces se equivocan para un lado y para el otro".

Lo que dejó en claro Almada, es que ve muy bien a su equipo, ya que el lograr un triunfo brinda optimismo, respalda lo que están haciendo y fortalece la confianza de los futbolistas sobre todo que son jóvenes.

"Da impulso en la parte anímica, han seguido trabajando de la misma manera como siempre, porque siempre la disposición y ganas de salir adelante, la lucha y todo lo tienen presente, fue una gran semana de trabajo que debe culminarse estos días para tener un buen respaldo".

Por último, dejó en claro que viene lo más importante del campeonato, por lo que hay una motivación extra y ganas, de poder participar en la liguilla y darle alegría a su afición, de poder responder a las expectativas que tienen.

"Me baso en lo que veo diariamente, un grupo con mucha fortaleza y con hambre de poder lograr cosas, a pesar de toda esa juventud. Los parámetros son los entrenamientos diarios, que los veo con mucha disposición, ganas y progresando en muchas cosas, acelerando el proceso de muchos jugadores, que para nosotros es importante, porque hemos echado mano de todos, así que vamos bien, tenemos mucha confianza de cerrar muy bien el campeonato".