Coinciden Federación y Estado en semáforo de riesgo epidemiológico

Aunque se mantiene la discrepancia en las cifras oficiales de contagios y muertes por COVID-19, finalmente la Federación y el estado de Coahuila coinciden en el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad. En ambos gobiernos, este es el sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2.

A inicios de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado aseguró que los semáforos estaban empatados en este mismo color pero en la gráfica nacional que presentaba el Gobierno de México, la entidad seguía en naranja. Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez publicó en redes sociales el semáforo de riesgo y en esta ocasión, sí coincidió con el color presentado por la autoridad sanitaria estatal.

Al presentar el Reporte COVID-19, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo ayer que es muy importante la referencia que se da a los coahuilenses con los indicadores que tiene el estado para poder dejar en claro por qué los Subcomités Técnicos de Salud toman decisiones a favor de la liberación de distintas actividades.

"Es porque Coahuila sigue avanzando, el semáforo federal cambió también, que ese no me preocupa mucho pero sin embargo ya por fin toman en cuenta algunos de los indicadores positivos que tiene Coahuila. Igual seguiremos tomando decisiones en base al criterio fundamental que arroja en materia de salud", apuntó.

En cuanto a las cifras oficiales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reportó al domingo 27 de septiembre 25 mil 939 casos confirmados de COVID-19 en Coahuila además de 1,836 defunciones; mil casos activos y 21 mil 37 personas que se han recuperado de dicha enfermedad. Pero el estado, en su reporte diario, registró a esa misma fecha 26 mil 778 contagios en la entidad, incluidas 1,796 muertes; 1,251 casos activos y 23 mil 731 personas recuperadas.

Con relación a esto último, el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que hay dos parámetros en los que Coahuila no va en común acuerdo con el Gobierno federal. Uno de ellos es que "el número de pruebas para tomar los positivos tienen que tener síntomas en la Federación, si no tienen síntomas no lo toman en consideración, vamos desfasados como en 60 mil pruebas".