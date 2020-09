Reaparecen 'las Saras' en televisión internacional

l recuerdo de José José sigue vivo y a un año de su fallecimiento su hija Sara Sosa reapareció en la televisión y lo hizo envuelta una vez más en la polémica, ya que los fans del intérprete de "Almohada" no olvidan lo que hizo.

La joven fue la invitada especial del programa "Despierta América", ahí la ahora cantante entrevistó en exclusiva a su madre Sara Salazar quienes platicaron sobre los recuerdos y vivencias que les dejó "El Príncipe de la canción".

Entre los temas que fueron platicando revelaron algunos secretos familiares como por ejemplo si al cantante de "El Triste" le gustaba cocina, cuál era su comida preferida, cómo fue que se conocieron sus padres, si su amor fue a primera vista y algunos detalles de los viajes que realizaron juntos y las giras cuando el mexicano tenía que trabajar.

Sara Salazar le confesó a su hija que una de las canciones que más le cantaba José José a ella fue la de "Cuando vayas conmigo" porque le daban celos.

Entre los momentos más emotivos de la entrevista, Sarita le preguntó a su madre qué era lo que más extraña de su padre y fue ahí que la viuda de José José confesó los momentos complicados que ha tenido que vivir.

"Te voy a decir algo que nunca se lo he dicho a nadie, pero lo hago para ayudar a otras personas que son viudas. Esto es difícil porque yo muchas veces digo 'ah, le tengo que comentar a José esto que vi en televisión, ah, pero él no está ahí'. Si voy a cocinar, cocino doble para él y para mí y no está ahí. Muchas cosas de esas me pasan. Es una etapa que no va a pasar en la vida y yo todavía estoy superándola, fueron muchos años de matrimonio", comentó.

Los consejos son otra de las cosas que la viuda de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, más extraña de él y fue en ese momento que Sarita ya no pudo más contener las lágrimas, a pesar de que su madre le pidió que no la hiciera llorar también a ella.

Ya durante el programa en vivo, Sarita agradeció la invitación para estar hoy al aire y platicó cómo ha sido su vida tras la muerte de su padre, también entró a las dinámicas en donde realizó un karaoke como homenaje al Príncipe y sin dudarlo junto con los conductores interpretaron "Gavilán o Paloma".

El cantante fue durante 20 años uno de los mexicanos con mayor número de ventas. Vendió alrededor de 250 millones de discos alrededor del mundo, incluyendo países como Japón, Arabia Saudita, Israel, Rusia y Egipto. Su disco "Mi vida" (1983) vendió 3 millones y medio de copias; "Reflexiones" (1984), unos 3 millones; y "Promesas" (1985), 2 millones de discos.

Con más de 30 producciones discográficas, recibió más de 200 discos de oro y platino gracias a sus exitosas ventas, de los cuales, de acuerdo con su hijo José Joel, se desprendieron más de 300 éxitos. Se estima que ganó más de 300 millones de pesos (más de 15 millones de dólares) por los derechos de su música.

Además estuvo nominado nueve veces continuas al Premio Grammy en la categoría de "Mejor Interpretación de Pop Latino".

No sólo fue exitoso en la música, también incursionó en el mundo de la actuación protagonizando películas como "Perdóname todo" (1995), "Gavilán o Paloma" (1985), "Un sueño de amor" (1971), entre otras. También apareció en telenovelas como "La fea más bella" (2006).