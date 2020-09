'En esta pista solo soy inferior a Rafa', Pablo Carreño

El español Pablo Carreño logró el pase a segunda ronda de Roland Garros tras derrotar al australiano John Millman por 6-3, 6-2 y 7-5 y afirmó que tras haber alcanzado las semifinales del Abierto de Estados Unidos no se siente inferior a nadie, salvo a Rafa Nadal en tierra batida

"Tengo un nivel muy alto, en esta superficie no soy inferior a nadie, quizá a Rafa. Si estoy al cien por cien y estoy valiente y agresivo soy peligroso y no es fácil que me ganen. Es lo que tengo que intentar hacer", aseguró.

Su próximo rival será el argentino Guido Pella, quien derrotó al italiano Salvatore Caruso por 7-6(6), 6-7(4), 7-5 y 6-4.

"Será un partido muy difícil, quizá más que el de hoy (ayer), pese a que son jugadores que no dan una bola por perdida, tienen sus diferencias, pero el partido lo tengo que encarar igual, ser sólido y agresivo. Será largo, pero he jugado partidos así", dijo.

"Guido tuvo mala suerte en el Abierto de Estados Unidos con todo lo que le pasó y estoy seguro de que tiene ganas de hacer gran resultado en Roland Garros", agregó.

Carreño se mostró encantado de poder jugar al tenis pese a las condiciones difíciles.

"Ha sido un año muy complicado para todos, hubo momentos que no sabíamos si íbamos a poder jugar. Lo importante es que estamos jugando. En el ránking es difícil que sume puntos para llegar al Masters, no me pongo objetivos, disfrutar cada día", comentó.

PIERDE FELICIANO LÓPEZ

El español Feliciano López se despidió en primera ronda de Roland Garros, su 74 Grand Slam consecutivo, tras perder contra el alemán Daniel Altmaier, procedente de la fase previa, por 7-6(1), 6-4 y 6-4, en 2 horas y 38 minutos.

A sus 39 años, el veterano tenista, que ocupa el puesto 57 del ránking, no pudo seguir adelante en un torneo en el que en 2004 jugó los octavos de final.

Altmaier, 186 del mundo a sus 22 años, jugará contra su compatriota Jean-Lennard Struff, que derrotó al estadounidense Frances Tiafoe por 3-6, 7-6(5), 6-3, 6-7(2) y 6-2.