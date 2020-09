Fernando Santana recuerda a Hiromi en su tercer aniversario luctuoso

El pasado 27 de septiembre de 2017, la Comarca Lagunera y el mundo de la música sufrió una triste pérdida.

Se trata de Hiromi Hayakawa, lagunera de corazón, destacada por su increíble talento musical y conocida a nivel nacional por su participación en La Academia Tercera Generación en 2004.

Fernando Santana, con quien esperaba a su primera bebé, anunció aquel 2017 el sensible fallecimiento de la intérprete y de su hija, quien murió en el vientre y provocó hemorragias internas.

El pasado domingo Fernando, compartió un emotivo mensaje para su esposa e hija en su cuenta de Instagram, recordando con amor la vida que tuvo a su lado y reiterando que nunca olvidará su paso en el plano físico.

"Se que a donde se fueron iré, sé que donde están estaré. Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace 3 años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estés aquí, aún no concibo mi vida sin ti. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí. Te amo, las amo!!!", escribió.