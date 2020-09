Al 65%, centro comercial

Guillermo Milán Suárez, director general del centro comercial sobre el bulevar Independencia y Periférico, dijo que están a un 65 por ciento de operación en comparativo con el año pasado, lo que consideró muy positivo, pues aseguró que se ha tratado de una estrategia en conjunto entre el gobierno del estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón, además de que se ha llevado una estrecha vigilancia de los protocolos sanitarios mediante el Subcomité Técnico Regional de Salud.

"El gobernador y el alcalde nos han apoyado mucho en eso, y nosotros hemos buscado seguir los protocolos", expresó.

La afluencia ha subido considerablemente en las últimas semanas y, en este sentido, el director reconoció que hay gente que "no quiere seguir las reglas", sin embargo, aseguró que son pocos los que incurren en este comportamiento.

"Muy poca gente no quiere seguir las reglas, muy poca gente no ve la responsabilidad que es traer el cubrebocas, que es por los demás, no es por uno", expuso.

Indicó que todos los menores de edad que ingresan a estas instalaciones deben portar su cubrebocas de forma adecuada, pues al igual que con los adultos, es un requisito indispensable en el edificio.

"Sin cubrebocas no puede ingresar al edificio", comentó, "en todos los accesos se les toma la temperatura, se les da gel antibacterial con sales cuaternarias, los tapetes con sales cuaternarias están en todos los accesos, estamos sanitizando una vez cada mes y estamos cumpliendo con todos los protocolos".