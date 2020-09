Piden sanciones en Torreón para quienes sobreexploten giro como bares

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), consideró que es necesario que se mantengan las revisiones a los negocios para garantizar el cumplimiento de los protocolos, de lo contrario, indicó que deberán aplicarse sanciones económicas e, incluso, clausuras a los negocios.

Este fin de semana se hizo un recorrido por El Siglo de Torreón junto a inspectores del estado y se detectaron espacios donde no se cumplía con las medidas sanitarias, pues había aglomeraciones, los clientes no portaban cubrebocas, no respetaban la sana distancia y se privilegiaba el consumo de alcohol sobre los alimentos, cuando éstos fueron compromisos que hicieron los restaurantes-bar para que se les permitiera operar, tras permanecer cerrados durante varios meses por la pandemia por COVID-19.

"Se está dando una sobreexplotación del giro y ese no fue el acuerdo, no se supone que se iba a llevar así, entonces vamos a insistir con las autoridades para que se haga cumplir el protocolo y, a quienes no deseen sumarse a esto, se les tendrá que apercibir, y de ser reincidentes, tener una clausura definitiva", expuso Martínez Ávila.

Por su parte, José Luis Flores Juárez, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes de La Laguna (Arebb), dijo que la autoridad realiza pruebas y ha confiado en los negocios en cuanto a ampliar los horarios, pero de continuar estas irregularidades, se teme que nuevamente se tomen medidas drásticas para los restaurantes.

"Nosotros vamos a hablar con nuestros agremiados, las autoridades deben cumplir con su papel, ya están grandecitos y deben respetar las medidas, lo mejor es quedarse en el redil", dijo.

Aunque se trató de localizar a los representantes de la asociación Empresarios de Bares y Antros de Torreón (EBAT) para cuestionarles sobre el tema, no estuvieron disponibles.

