Reconoce gobernador de Coahuila reclamos sociales por caso 'Alondra'

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reconoció los reclamos de colectivos feministas y de familiares de víctimas de feminicidio, mismos que se han manifestado en Palacio de Gobierno y en otros puntos de la entidad, esto en el marco del asesinato de la joven “Alondra”, ocurrido hace unos días en la ciudad de Saltillo.

Riquelme afirmó que esas demandas deben de motivar a las autoridades, pero también a la sociedad como tal, a realizar una reflexión sobre los valores que se tienen actualmente en las familias, de forma que en adelante se puedan evitar más crímenes como el ocurrido contra la joven “Alondra” u otros más que se han registrado recientemente en todo México.

“En primer término lamento la muerte de una joven en Coahuila, nosotros hemos buscado siempre evitar ese tipo de incidentes, este tipo de actos nos mueven a la reflexión como sociedad y nos obligan a seguir estableciendo las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes, respeto a la manifestación como tal, creo que la indignación ciudadana no nada más tiene que ver con los hechos ocurridos, sino ya con temas que se han movido a nivel nacional y que el caso de ‘Alondra’ no escapa de esta irritación ciudadana”.

Reiteró que el caso ya cuenta con avances claros gracias a la detención de presunto responsable del feminicidio, mismo que ya se encuentra a la espera de conocer su situación legal y que se pueda avanzar en el debido proceso, advirtió que se pedirá que el caso no salga de la clasificación de feminicidio y que además se aplique la pena máxima contra el responsable.

“En el caso de Coahuila hemos buscado dar satisfacción en materia de seguridad en todos los sentidos, como tal habremos de fortalecer nuestras instituciones que tienen que ver con la garantía de los derechos de las mujeres y con la vida de las mismas y habremos de incrementar nuestros esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder en Coahuila, no hay justificación de la muerte de una joven, no hay palabras para poder describir lo que pasó y lo que pasa en México y no ha escapado nuestra entidad de este tipo de crímenes y creo que no debemos, ni como sociedad, ni como autoridad, buscar ninguna justificación, tenemos que trabajar juntos y unidos para que esto no vuelva a ocurrir”.