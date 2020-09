¿Cuáles son los beneficios de los comederos altos para perros?

Los comederos elevados son una de las mejores opciones para alimentar a tu perro.

Existen distintos modelos, y cada uno presenta distintos beneficios. Aquí te contamos más sobre ellos.

Gracias a la posición de estos comederos, el perro no se ve obligado a bajar la cabeza hasta el suelo, lo que le permite mantener una postura más cómoda y fisiológica mientras se alimenta.

Este es un aspecto que tiene gran importancia para aquellos quienes sufren problemas de movilidad; por ejemplo, la artritis, que es habitual en perros de edad avanzada, o trastornos a nivel cervical.

Por otro lado, si tu perro ha sido diagnosticado con megasófago, un comero alto será incluso necesario por petición de tu veterinario, debido a que esta patología afeta la funcionalidad del esófafo, por lo que estos resultan de gran apoyo ya que facilita que la comida llegue al estómago.

Por otro lado, si tu perro aún es cachorro, elevar el comedero le impide que meta las patas y acabe ensuciando la comida.

Un factor muy importante, y que al que en muchas ocasiones no se le da la importancia que debe, es el aspecto de la limpieza. Al no estar en contacto directo con el polvo del suelo, hay una menor probabilidad de que ingiera cualquier cosa insalubre, lo que podría tener consecuencias en su salud, por ejemplo, es común que haya animales que logren llegar al plato de tu perro en el piso, y de ahí a su estómago.

Si deseas aprovechar al máximo los beneficios de estos comederos, es importante que también tengas en cuenta la altura correcta, partiendo del tamaño de tu can.

Lo ideal es que sea lo suficientemente alto para que no tenga que agacharse a comer, y puedes tomar como referencia la altura de su codo. Otro cálculo es medir desde el suelo hasta los omóplatos y restar unos 15 centímetros. También puedes optar por un comedero de altura regulable considerable que puede usarlo desde cachorro e ir creciendo en él.

El material también es importante, debido a que algunos son más higiénicos, resistentes y fáciles de limpiar (cosa que agradecerás a futuro). El plástico no es un material aconsejable porque algunos pueden provocar dermatitis alérgica por contacto. También absorbe olores y se degrada con el tiempo.

El acero inoxidable es una mejor opción debido a su resistencia y facilidad para limpiar. La cerámica y vidrio también se puede limpiar con facilidad, pero también puede romperse fácilmente.

Es importante que recuerdes que lo ideal es tener en alto tanto la comida como el agua, pero estos no deben ir juntos, ya que los perros no disfrutan esto debido a que puede caer agua con facilidad en su comida, y, de ser así, no la van a consumir.

Otra opción es crear tú mismo un comedero de madera donde puedas depositar el plato metálico y puedas retirarlo con facilidad para limpiarlo, tomando en cuenta las especificaciones anteriores.