'Coahuila estaría listo para el regreso de la afición a los estadios'

De 20 por ciento podría ser el máximo en los aforos de estadios deportivos en Coahuila en caso de una eventual reactivación de ese giro, así lo informó este lunes el gobernador del estado, Miguel Riquelme quien también afirmó que no hay fecha probable para ello, esto luego de la reunión semanal del Subcomité Técnico de Salud en la Comarca Lagunera.

El mandatario se refirió a la solicitud que existe de una parte de la iniciativa privada y de la sociedad civil de permitir de nueva cuenta la asistencia de personas a estadios de futbol y beisbol, esto en referencia a dinámicas de ese tipo que ya se tienen en otros países ante la baja de contagios del COVID-19.

Riquelme Solís fue claro en señalar que, al menos en el caso del futbol profesional con el Club Santos Laguna, esa determinación le compete en última instancia a los organizadores del torneo, en este caso la Federación Mexicana de Futbol, por lo que al Gobierno de Coahuila solamente se concentra por el momento en diseñar protocolos específicos en caso de que ocurra, siendo el principal la limitación de aforos máximos.

“Desde un 20 por ciento hasta irlo incrementando de acuerdo a como nuestra capacidad hospitalaria se vaya comportando, Coahuila estaría listo siempre y cuando la Federación Mexicana lo acepte y también lo haríamos de manera muy responsable, para que la gente se pueda ir acostumbrando a como tendríamos que entrar a un estadio de aquí en adelante y además la separación de grupos o de familias en el mismo esquema de los protocolos, esto no significa que vaya a regresar ahorita, creo que la Federación Mexicana de Futbol, tampoco la Liga de Béisbol no tienen pensado el retorno en esta temporada pero lo que sí podemos hacer es irnos preparando para el retorno de la afición al estadio con protocolos muy establecidos y también con los cuidados necesarios, no depende de nosotros, si hay una solicitud, sin embargo tendría que también liberarlo la Federación Mexicana de Futbol”.

Dijo que sobre el asunto se han tenido acercamientos con las directivas de los clubes deportivos profesionales en Coahuila, especialmente con el Santos Laguna, con quien se tiene la coordinación necesaria para atender alguna modificación en su dinámica de eventos, siempre y cuando así lo indique la propia Liga MX.

“Hace unos días platiqué de manera informal con la directiva del Santos y les manifesté mi total acuerdo de poder garantizar el regreso de la afición al estadio con un protocolo que de menos a más nos pueda ir llevando ya a acostumbrar a nuestra gente a entrar al estadio con las nuevas normas, con los nuevos protocolos, esto depende de la Federación Mexicana del Futbol, no del Gobierno del Estado, le comenté a la directiva que si la Federación Mexicana de Futbol aceptaba las decisiones que tomaran a nivel regional cada entidad, nosotros estamos dispuestos a buscar el protocolo para la reactivación y el regreso de los aficionados a los estadios de manera paulatina”, señaló Riquelme Solís.