Acusa Zermeño violaciones a los derechos de Pedro Luis 'BE'

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, acusó a la Fiscalía del Estado de Coahuila de cometer violaciones a los derechos del exjefe de Tránsito de Torreón, Pedro Luis “BE”, quien fue detenido el fin de semana pasado luego de un caso de presunto abuso de autoridad de parte de agentes de la corporación, situación que además se hizo viral en redes sociales.

Zermeño Infante afirmó que pide además evitar politizar el tema, pues existen elementos que posee la actual administración municipal que indican que “hay un origen”.

“Nomás sí pido que se respeten los derechos al debido proceso de cada persona, porque también hubo violaciones a los derechos procedimentales en el caso de él (Pedro Luis), no entraré en más detalles, pero sí pido a la Fiscalía, pido al Poder Judicial que se hagan las cosas con apego a la ley, con apego al respeto de las personas, la presunción de inocencia está en la Constitución, tenemos que ser respetuosos de los procedimientos en los cuales las personas acudan a declarar lo que a su derecho convenga”.

Sobre la operación de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón ante la salida de su jefe, Pedro Luis “BE”, el mandatario local negó que se vaya a tener desorden, pues mientras se designa a un nuevo titular de la corporación, estará al mando el titular de la Policía de Torreón, Primo García.

“Está operando de manera normal, cada persona, cada instancia de Vialidad sabe lo que tiene que hacer, seguirán trabajando y en estos próximos días habrá un nuevo director, está en este momento supervisando el trabajo de Vialidad el jefe de la Policía... Yo no quiero prejuzgar, debo decirles que tenemos una investigación en Asuntos Internos de lo que sucedió ese día, ojalá y los medios colaboren también, para que solamente las imágenes en donde aparecen como gorilas, que no voy a defender aquí a nadie, nosotros no solapamos arbitrariedades, no solapamos formas abusivas que se ven en las imágenes, pero hay un origen… Más delante irán entendiendo ustedes, las cosas no son gratis”, señaló Zermeño sin brindar mayores detalles.