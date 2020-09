Acusan a jugador de Cowboys de lesionar a corredor de Seahawks

En un acarreo, el defensivo de Dallas amarró de la pierna al ofensivo de Seattle, quien no pudo escaparse del profesional de 140 kilogramos. Sin embargo, en la repetición, se observó como el Hill rueda sobre el piso y es lo que provoca la lesión del runningback.

En redes sociales, se armó la polémica si el egresado de la Universidad Central de Florida lastimó a su compañero de profesión con intención.

Marcus Spears, exjugador de los Cowboys, señaló la falta de etiqueta en la acción: "Hay un código entre jugadores en la Liga por mucho que queramos ganar. Esto rompe el código y es una [jugada] de mierda".

Los primeros reportes desde Seattle señalan que la lesión no es grave y Carson podría regresar a las canchas en las próximas semanas, mientras que Hill sería multado por la jugada, descartando alguna suspensión.

And then he does this just minutes later? Leading with the helmet on a hit on Russell Wilson after he’d already thrown the ball?



No, this is intentional.



Dirty. #SEAvsDAL pic.twitter.com/lU977HZh1D