Despídete de Fortnite si actualizas tu iPhone a iOS 14

Fortnite fue bajado de la App Store debido a que violó las condiciones de la tienda de Apple. Sin embargo, quienes ya tenían el videojuego descargado podían seguir utilizándolo. Lo que ahora se están preguntando los usuarios es ¿si actualizo a iOS 14 perderé el juego? La respuesta es sí.

La llegada de una nueva versión de sistema operativo suele traer buenas noticias a los usuarios. En el caso de iOS 14 pueden esperar más seguridad, nuevas opciones de configuración y una animada pantalla de inicio pero, si son amantes de Fortnite, habrá que decirle adiós.

"Los jugadores de Fortnite en iOS que actualicen a iOS 14 podrían perder acceso a Fortnite. Si se acepta el mensaje '¿Temporalmente remover apps para instalar las actualizaciones de software?' podría resultar en que Fortnite sea borrado. Fortnite no puede ser instalado de nuevo después gracias a que Apple impide que los usuarios lo hagan", explicó Epic Games a través de Twitter.

La única opción para no perder el juego es no actualizar pero, esto no es muy recomendable pues no solo no se tendrá acceso a nuevas herramientas, sino que hay un mayor riesgo de que se presenten fallas o problemas de seguridad.

En internet ya se está manejando una solución para este problema. El anuncio de remover apps temporalmente para la actualización del sistema operativo solo aparece para usuarios con poco espacio de almacenamiento pues Apple calcula automáticamente cuánta memoria necesita para la actualización y, por un momento, borra las apps y luego las vuele a instalar pero, como Fortnite ya no tiene acceso a la tienda, simplemente se borrará.

Por lo anterior es que se está recomendando a los usuarios eliminar todo el contenido que no necesitan como apps que no usan así como imágenes y videos con la intención de que no les parezca el mensaje.

Cabe recordar que siempre puedes optar por jugar a través de otros medios. Fortnite está disponible para todas las consolas actuales como Xbox One, PlayStation y Nintendo Switch, así como para PC por medio de la Epic Store. También puedes tenerlo en Android pues, a pesar de que tampoco está ya en la Play Store, este sistema, a diferencia de Apple, sí te permite la descarga de software de terceros.

Y es que, aun cuando ahora logres quedarte con el videojuego en tu iPhone, considera que, debido a todo este problema, no podrás acceder a la nueva temporada de Fortnite ni en tu iPhone ni en iPad, es decir que no podrás conocer el nuevo contenido que la compañía está preparando para los jugadores. Esto debido a que, como ya no existe en la App Store, no hay opción de actualizar.

Si tenías la esperanza de que Epic diera su brazo a torcer, malas noticias, hasta ahora la posición de la empresa ha sido tan firme que, incluso, ha actualizado su sección de preguntas frecuentes para dejar claro que la nueva temporada de Fortnite no estará disponible para los usuarios de iPhone, iPad o Mac. Es decir que la actualización v14.00 que incorpora la temporada 4 del capítulo 2 no estará disponible en iOS ni macOS.

¿Por qué pelean?

Si alguien quiere tener disponible su app en la Google Play Store o en la App Store, debe pagar a las tiendas un 30% de comisión por cada venta que haga, ya sea por la descarga o por alguna compra que se haga dentro de la aplicación, para lo que, además, solo pueden usar los mismos sistemas de pago de las plataformas.

Epic ya se había pronunciado en contra de estas reglas que considera injustas y decidió lanzar una actualización que permitía a los usuarios pudieran pagar a la compañía directamente sus compras en el juego, es decir, sin tener que utilizar los sistemas de pago de Apple y Google, incluso, les ofrecía descuentos y beneficios.

La acción no le gustó a los gigantes de la tecnología y ambos bajaron el juego de sus tiendas. Incluso, Apple dio de baja a Epic de su lista de desarrolladores que, a su vez, presentó una orden judicial con la intención de que la corte decida volver a poner el título en la tienda de aplicaciones y restaurar su cuenta de desarrollador.

Los dichos han llegado a tal grado que Apple ha acusado a Epic Games de fabricar todo la controversia como una estrategia de marketing con la intención de mantener la popularidad del juego.

Todavía hay mucho por ver sobre esta pelea entre las compañías.