'No me da miedo la muerte', dijo José José antes de partir

Cuando a sus seguidores y al público en general les confirmaron que se había ido, el mundo se les derrumbó.

De eso trata No me digas que te vas, una canción que hizo famosa José José en 1980 y cuya letra describe lo que sintió el pueblo latinoamericano al saber que el llamado "Príncipe de la Canción" emprendió un viaje sin regreso el 28 de septiembre de 2019.

Hoy, se celebra el primer aniversario luctuoso del cantante cuya voz estremeció a generaciones enteras. Su talento era único, sin embargo, su carrera se vio afectada por sus adicciones a las drogas y el alcohol, así como el recuerdo de su padre (José Sosa Esquivel) quien era violento y ausente.

"Qué triste fue decirnos adiós", dice Antonio Lozano, fanático local del intérprete, quien recordó que él lo vio cantar en el restaurante Hoyo 19 del Club Campestre de Torreón el 14 de febrero de 1976.

"En verdad que como dice su melodía El triste, 'qué triste fue decirnos adiós', creo que todos los que honramos al cantante coincidimos que el 28 de septiembre del año pasado fue una fecha triste porque perdimos a ese grande de la música que vi por vez primera en el Campestre de Torreón en un concierto para enamorados que tuvo lugar en 1976", contó.

El intérprete falleció a los 71 años de edad. Las primeras en confirmarlo fueron las periodistas Mara Patricia Castañeda y Ana María Canseco. Después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó ante un grupo de periodistas la muerte del intérprete y dijo que "el mejor homenaje es recordarle y seguir escuchando sus canciones".

El intérprete de Lo que no fue será murió en el Hospital Homestead, al sur de Florida, tras complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía desde hacía bastantes años.

En esa fecha, el nombre del artista se volvió tendencia en redes sociales. Sus videos se dispararon en Youtube en cuanto a visualizaciones al igual que los "streams" de sus melodías en plataformas como Spotify, algo que con seguridad volverá a ocurrir el día de hoy.

Cantantes como Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Lucía Méndez y Carlos Rivera lamentaron la muerte del "Príncipe" en sus redes. "Príncipe de las canciones… creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. #DEP #JoséJosé", escribió Sanz en su Twitter.

La muerte de José José no solo se volvió viral, también fue tema de conversación entre las personas que amaban al cantante. Algunas lograron ver al artista en vivo cuando tenía su potente voz, otras han tenido que conformarse con escuchar sus temas a través de discos o plataformas y ver sus presentaciones en Youtube.

El 6 de octubre de 1999, José José se presentó en Torreón como parte del show Bohemia que también reunió a Raúl Di Blasio, Marco Antonio Muñiz y Armando Manzanero. Al término de su actuación, "El príncipe de la canción", platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón.

El cantante se mostró en ese entonces feliz de actuar ante el público de la Comarca, luego de una notable ausencia.

"Tengo amigos en estas tierras y es bueno volver a verlos, además aquí la gente me quiere mucho y el recibimiento que me han dado no lo puedo pagar ni presentándome aquí todo el año", resaltó.

El intérprete contó en esa ocasión que se encontraba grabando un disco con Juan Gabriel, a la par que hacía la gira de Bohemia.

"Estoy a punto de terminar mi disco con Juan Gabriel, pero ahora con la Bohemia he tenido que retrasar todo, espero que para el próximo año ya lo pueda sacar a la venta", comentó.

De igual manera, mencionó que le gustaría hacer una Bohemia con los entonces jóvenes artistas.

"A mí me gustaría continuar con la Bohemia, calculamos que para diciembre esto se termina, pero no lo creo, yo quisiera hacer una bohemia con los hijos de todos nosotros, sería interesante mezclar el ayer y el presente, esos son mis planes, continuar con estos viejos que me han dado tanto y que la gente nos siga disfrutando"

La que sería la última presentación de José José en La Laguna ocurrió el 24 de agosto de 2015. Actuó en el Teatro Nazas de Torreón como parte de la obra Amar y querer, que su hijo José Joel montó para presentarla en Ciudad de México y en el interior del país.

Justo antes de llegar a Torreón, el fallecido "Príncipe de la canción" también ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, la cual se volvió la última que dio a un medio de la Comarca Lagunera. En aquella ocasión, el artista comentó que no le temía a la muerte. "No me da miedo la muerte porque es un paso a un plano superior", dijo en esa ocasión.

Emocionado por venir a la Comarca, el cantante dijo que en los ochenta venía bastante y además informó que aquí se vendían sus discos muy bien.

"En Torreón me invitaban mucho a fiestas de graduación. Antes iba muy seguido, de hecho era una de las ciudades que registraban altas ventas de mis discos".

Después del fallecimiento del cantante, se vivió una complicada jornada en la lucha por el repatriamiento de sus restos mortales a México, el descubrimiento de la verdadera causa de la muerte, peleas entre sus hijos, los arreglos y la procesión de su funeral así como otras incógnitas.