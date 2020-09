Gran debut de Luis Suárez con Atlético de Madrid

Apenas cuatro días después desembarcar en la capital, Luis Suárez ingresó a los 70 y dos minutos después mandó el pase con el que Marcos Llorente convirtió la cuarta diana del Atlético, que le pasó por encima 6-1 al Granada.

En la recta final, Suárez rubricó su capacidad rematadora con un cabezazo bombeado para convertir el quinto tanto a los 85. Luego, en la reposición, cerró su gran actuación al marcar luego de aprovechar el rebote de un disparo previo suyo que dio en el poste.

"Suárez entró para hacer lo que sabe, jugar para el equipo. No me quedo con los goles, me quedo con la asistencia a Llorente, con los movimientos de desmarque que hubo en esas combinaciones", dijo el técnico colchonero Diego Simeone.

Antes del ingreso de Suárez, el ataque rojiblanco fue pletórico.

Diego Costa abrió el marcador con un soberbio remate de cabeza picado a los nueve minutos, tras un centro de Ángel Correa. El segundo tanto fue facturado por Correa al inicio del complemento, con una gran jugada individual en la que controló el balón de derecha y lo mandó a las redes con un zurdazo al 47'.

El volante portugués Joao Félix también se lució y marcó el tercer tanto a los 65, en una magnífica jugada colectiva.

GOLEA BARCELONA

Ante la salida de Suárez, Ansu Fati respondió, y ayer marcó dos tantos en la goleada del Barcelona 4-0 sobre Villarreal; Messi anotó el tercer gol del "Barça" y un autogol de Pau Torres puso cifras definitivas.

En otros resultados, Sevilla se impuso 3-1 al Cádiz, Bilbao derrotó 2-1 al Eibar, Levante venció 3-1 a Osasuna, mientras que Celta y Valladolid igualaron a un tanto.