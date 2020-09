Cruz Azul y América aburren en clásico

En un encuentro con pocas ocasiones de gol, América y Cruz Azul empataron 0-0 ayer por la noche, en choque de la jornada 12 del Guardianes 2020.

Las Águilas extendieron su mal momento futbolístico que lleva ya varias semanas y que ha provocado molestia entre los seguidores del club con el entrenador Miguel Herrera.

América posee 24 puntos y es tercero de la clasificación cuando restan cinco fechas en el calendario regular.

Cruz Azul suma 26 unidades y cedió el primer puesto para resbalar al segundo, superado por el León.

Antes del partido, el seleccionado mexicano del América, Guillermo Ochoa, sufrió una lesión muscular en los calentamientos que lo dejó fuera del partido y su lugar fue ocupado por Óscar Jiménez.

26 PUNTOS suma Cruz Azul en el segundo lugar, mientras que América tiene 24 en el tercer puesto.

El club no reveló más información sobre la lesión del portero, que fue citado por el entrenador argentino Gerardo Martino para encarar un amistoso el próximo miércoles contra Guatemala, en el estadio Azteca

América generó peligro en la primera parte desde los 12 minutos con un disparo de Sebastián Córdova que fue desviado por el portero con apuros por el arquero Jesús Corona.

Cruz Azul respondió con un tiro dentro del área de Elías Hernández, que fue rechazado con apuros por Jiménez, quien a los 36 volvió a aparecer con una atajada ante un disparo de Santiago Giménez.

Para la segunda parte, la Máquina monopolizó el control de la pelota ante un América que le cedió la iniciativa y apostó por las transiciones rápidas, pero ninguno de los dos equipos logró generar peligro.

Herrera realizó un par de cambios buscando darle más profundidad al ataque con los ingresos del uruguayo Federico Viñas y el argentino Leo Suárez, pero las Águilas no inquietaron a Corona.

Cruz Azul tuvo otra oportunidad con un disparo de Misael Domínguez a los 88, pero Jiménez desvió a tiro de esquina.

En el alargue, el uruguayo Jonathan Rodríguez conectó un tiro dentro del área que Jiménez también rechazó.

Miguel Herrera, técnico del América, se fue sobre la Selección Mexicana, que trabajó durante la semana con cuatro de sus jugadores, incluido Guillermo Ochoa.

"Giber [Becerra, preparador físico del club] no tiene nada que ver. Lo de Memo es de Selección, por eso no quiero presentar jugadores a la Selección, claro que no. En estas fechas, que no son FIFA, no", exclamó un efusivo Miguel.

"Córdova estaba fundido. Jorge estaba fundido. Memo se lastima antes de que empiece el partido, cuando los dosificamos bastante bien. Ellos [Martino y compañía] no están preocupados por la chamba de nosotros y yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos".