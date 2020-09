Al alza, deuda con bancos de Durango

Para hacer frente a sus gastos, el Gobierno del Estado de Durango ha tenido que recurrir a la contratación de créditos bancarios. De acuerdo a las cuentas públicas estatales y avances de gestión financiera, se ha incrementado la deuda con bancos considerablemente en los últimos años: de 2016 al 2019 aumentó en un 168 por ciento (%).

En 2016 la deuda con bancos era de 1,995 millones de pesos (mdp); en 2017 bajó a 1,809 mdp; en 2018 se incrementó hasta 3,464 mdp; mientras que en 2019 creció a 5,344 mdp.

En el año 2016, cuando fue el cambio de poderes de la pasada Administración estatal a la actual, también fue el año donde se registró la deuda con proveedores más alta que ha tenido el Estado, pues el Gobierno saliente dejó como herencia compromisos a pagar con proveedores por 6,780 mdp, adicionales a la deuda con bancos de ese año.

Es decir, para 2016 la deuda pública total era por 8,775 mdp y a partir de ahí la deuda con proveedores prácticamente se ha mantenido igual mientras que la deuda a bancos se ha incrementado.

Para este 2020, el Gobierno de Durango contrató con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otro crédito por 1,760 mdp que solo puede destinarse a inversión pública y con lo cual se pretende realizar 230 obras en los 39 municipios.

De acuerdo con un reporte del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), desde el 2019 Durango alcanzó la deuda estatal más alta desde que se tiene registro con 11 mil 438 mdp en ese año, de los cuales 5,344 mdp son con bancos y 6,092 mdp con proveedores por lo que dos sexenios en el futuro cargarán con la deuda actual del gobierno.

No obstante, la deuda de Durango en 2019 representó el 2.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) estando cerca del promedio de todos los estados en el país. Aunque de 2010 a 2019 creció la deuda per cápita de los duranguenses en un 51% , la deuda per cápita promedio de los mexicanos creció en un 52%.

El CCI también reconoce que Durango es la entidad federativa número 25 que menos recursos recibe por parte de la Federación (por encima se encuentra Morelos y por debajo Quintana Roo) es decir, por cada peso que Durango aporta la economía nacional solo le regresan 11 centavos.

Entre las conclusiones que el CCI aportó al respecto destacó que el actual sistema de coordinación fiscal del Gobierno federal beneficia a los estados más pobres y que menos ingresos tributarios recaudan, "desalentando así la productividad e incentivando la pobreza a cambio de recibir más recursos por parte de la Federación, todo esto bajo la premisa de la solidaridad fiscal federal en donde los estados más ricos deben de apoyar a los más pobres", cita el informe.