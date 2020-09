Consuelo está libre de COVID

La actriz Consuelo Duval celebra que ha vencido al coronavirus y agradece una nueva oportunidad que la vida le ha dado.

"Hoy -Ayer- vuelvo a sonreír con el alma!!! He sido dada de alta y el covid ya NO esta´ en mi cuerpo!! GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano!! A mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, [email protected] y a mis CHINGADERITAS por sus palabras de aliento, por sus oraciones y por ese amor tan inmenso que me hizo sentir acompanada todo el tiempo!!", posteó ayer en su cuenta de Instagram. Sus seguidores celebraron que se encuentra sana.