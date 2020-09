Diabluras del 'Chucky' en paliza del Napoli

- El mexicano Hirving Lozano anotó un doblete ayer en el contundente triunfo por 6-0 del Nápoles en el estadio San Paolo contra el Génova, en la segunda jornada de la Serie A italiana.

Tras ser titular en la primera jornada, cuando el Nápoles ganó 2-0 al Parma, Lozano repitió en el once inicial del técnico Gennaro Gattuso y adelantó a su equipo en el minuto 10 al rematar una asistencia del belga Dries Mertens.

Los momentos difíciles vividos el curso pasado, en el que se quedó varios meses al margen del equipo por decisión táctica de Gattuso, ya parecen olvidados para un Lozano que estuvo agresivo, activo y siempre peligroso cuando pudo atacar desde la banda derecha.

Una serenidad recuperada que se vio también en las celebraciones del 2-0, anotado por el polaco Piotr Zielinski, cuando fue uno de los primeros en abrazar y reír junto a su compañero.

El equipo de Gennaro Gattuso, pese a perder por problemas físicos a Lorenzo Insigne y al griego Kostas Manolas, se divirtió en ataque y, tras anotar el 3-0 gracias a Mertens, vio cómo Lozano completaba su gran doblete personal en el minuto 64, al encarar y superar al portero con un certero remate con la pierna derecha.

El 'Chucky' fue sustituido a continuación por Matteo Politano y el conjunto napolitano sentenció su victoria con dianas del macedonio Eljf Elmas y del propio Politano.

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, elogió el crecimiento a nivel físico y mental del "Chucky" Lozano, y destacó que no está regalando "nada" al mexicano, sino que sus partidos como titular son merecidos.

"A Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano", dijo Gattuso en la televisión italiana "Sky Sport" al acabar el partido.

"Yo conocía muy bien a Lozano, conocía al Lozano del PSV Eindhoven, el que atacaba siempre las líneas. El año pasado no estuvo al cien por cien a nivel mental ni físico. Este año si juega es porque está demostrando que es un jugador importante", agregó.

Cristiano Ronaldo remeció las redes dos veces, incluyendo el gol para el empate a dos con la Roma con un cabezazo, luego que la "Juve" se había quedado con 10 hombres. Jordan Veretout rubricó un doblete para la Roma.

"Supimos meternos en el partido, con todo y la tarjeta roja", dijo Cristiano. "Al final de la temporada este podría ser un punto importante".

Veretout adelantó a la Roma a los 31 de penal. Cristiano Ronaldo empató a los 44 también desde los once pasos, Veretout anotó su segundo en los descuentos de la primera parte y Cristiano rescató el punto cuando a los 69 se elevó para cabecear el centro de Danilo y suma tres goles en los dos primeros partidos de la Vecchia Signora.

6 PUNTOS suma el Napoli en el primer lugar de la Serie A; Génova se quedó con 3 unidades.