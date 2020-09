Pide IP no politizar detención de funcionario

El sector comercio pide no politizar la detención del titular de Tránsito en Torreón. Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que los elementos cometieron una falta grave y que serán las autoridades quienes deberán deslindar responsabilidades. "El detalle es que se deben revisar las imputaciones porque desconocemos la causa jurídica de la detención, habría que conocer el proceso legal", expresó.

En el marco de las elecciones locales, el dirigente de Canaco reconoció que el tema podría politizarse pero recordó que no es la primera vez que ocurren este tipo de acciones, sino que "hay hechos que ya se vienen suscitando desde hace tiempo y no se han atendido", por lo que hay una reincidencia. "Ojalá no se politice, es una falta grave la que cometieron los tránsitos, el titular debe dar la cara, al no haber sanciones fuertes a los hechos anteriores, esto fue la gota que derramó el vaso, incluso la Comisión de Derechos Humanos ha intervenido en este caso", comentó. El Ayuntamiento de Torreón informó que ya fueron separados de su cargo los agentes de Tránsito y Vialidad involucrados en los hechos del pasado 20 de septiembre, donde se violentó a tres jóvenes. A través de un comunicado, el Municipio manifestó el irrestricto respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y condenó enérgicamente los hechos en los cuales se llevó a cabo un uso excesivo de la fuerza al momento de la detención por parte de los agentes viales.