Piden no justificar la inacción en la detención del director en Tránsito en Torreón

El sector comercio pide no politizar la detención del titular de Tránsito en Torreón. Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que los elementos cometieron una falta grave y que serán las autoridades quienes deberán deslindar responsabilidades.

"El detalle es que se deben revisar las imputaciones porque desconocemos la causa jurídica de la detención, habría que conocer el proceso legal", expresó.

En el marco de las elecciones locales, el dirigente de Canaco reconoció que el tema podría politizarse, pero recordó que no es la primera vez que ocurren este tipo de acciones sino que "hay hechos que ya se vienen suscitando desde hace tiempo y no se han atendido", por lo que hay una reincidencia.

"Ojalá no se politice, es una falta grave la que cometieron los tránsitos, el titular debe dar la cara, al no haber sanciones fuertes a los hechos anteriores, esto fue la gota que derramó el vaso, incluso la Comisión de Derechos Humanos ha intervenido en este caso, todo esto creo que se da por falta de atención a eventos anteriores, no podemos soslayar el actuar de los elementos", comentó.

Cuerda Serna opinó que, antes de considerarlo un tema político, habría que analizar todas las circunstancias y lo que se esgrime dentro de la denuncia, a fin de sentar un precedente.

"Nosotros pedíamos la destitución de los elementos que actuaron de esa forma, más allá de si existió o no un agresión de parte de los ciudadanos, no se comportaron a la altura pese a ser autoridad", dijo.