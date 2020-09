A Taylor, One Direction y Ed Sheeran los estafan

A pesar de gozar de una gran fama, artistas como One Direction, Taylor Swift y Ed Sheeran no están exentos de sufrir estafas de otras personas.

De acuerdo a Daily Mail, Megan Bhari, una chica de 17 años, fingió tener un tumor cerebral y en el 2012 decidió crear la fundación Believe in Magic (Cree en la magia) con la intención de recaudar fondos para su tratamiento y apoyar a otros niños que padecieran la misma enfermedad y que no tuvieran los recursos para sus gastos médicos.

Ante esta situación, algunos artistas como Michael Bublé y los ya mencionados, decidieron apoyar a la chica y aportaron dinero. De acuerdo con la información del medio, Louis Tomlinson aportó dos millones de libras en el 2019.

En un principio, ella aseguró que el dinero lo usaría para viajar a Estados Unidos para que fuera revisada por especialistas, quienes no encontraron nada raro en ella. Las sospechas comenzaron cuando Megan falleció en el 2018 a causa de una insuficiencia cardiaca y no a un tumor cerebral.

Ante esta situación, algunos padres que formaban parte de la fundación decidieron investigar la manera en que se manejaron los recursos y se dieron cuenta de que los gastos coincidían con viajes de ella a lugares como Disneyland.

La policía reporta una cifra de 400 mil libras, de las que no se han encontrado facturas o recibos, por lo que la fundación se disolvió la semana pasada.

La investigación informó que Bhari viajó en vuelos privados y se instaló en Disney World Resorts de Florida, cuando tendría que estar recibiendo tratamiento. La polémica desató la furia de Jean O'Brien, madre de Meghan.