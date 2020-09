América y Cruz Azul chocan en el Azteca

- Superada la primera de sus cuatro principales asignaturas de la temporada, al América le espera hoy la prueba más dura cuando enfrente al líder Cruz Azul.

Las Águilas vencieron 1-0 a Chivas en el clásico nacional el pasado fin de semana, con lo que extendieron a cinco su racha de partidos sin perder. América es cuarto puesto de la clasificación con sus 23 puntos, dos menos que la Máquina.

"Viene un partido en el que tenemos que mantenernos atentos para seguir en la parte alta de la tabla y conseguir puntos para seguir muy cerca de la clasificación", dijo el entrenador americanista Miguel Herrera.

El América está en medio de un exigente tramo del curso, que incluye tres clásicos sucesivos y otro partido ante un rival situado en la parte alta de la tabla.

Después de enfrentar a Cruz Azul en el llamado "clásico joven", el América deberá medirse ante Pumas y después con León, actualmente cuartos y segundos de la tabla, respectivamente.

Las Águilas se han mantenido en los primeros planos, pese a un juego colectivo que ha sido criticado, amén que un sector de su afición pida la salida del "Piojo" Herrera.

"Si tomáramos decisiones con base en lo que se dice en redes sociales ya no habría nadie en el club, todos estaríamos fuera", dijo el presidente deportivo de América Santiago Baños. "Nosotros creemos en nuestro proyecto y en que vamos por buen camino".

Cruz Azul, que llega tras ganar sus últimos tres partidos de liga, tiene una racha de tres triunfos sobre el América, ante el que no pierde desde el 9 de mayo del año pasado.

La Máquina, dirigida por el uruguayo Robert Dante Siboldi, era el mejor equipo en el Clausura que fue cancelado por la pandemia y este semestre asoma como el gran candidato para salir campeón.

"Este es un torneo atípico, que está muy parejo y no es fácil ganar un partido, pero nosotros seguimos haciendo lo nuestro y tratamos de estar lo más arriba posible", dijo Siboldi. "No se ha ganado nada, debemos buscar clasificar y ahí ganar el campeonato".

Siboldi sabe de la importancia de ganarle a las Águilas, pero eso no les garantiza el título.

"Ganarle al América, no nos da el título, sabemos la importancia que se tiene si triunfamos el domingo, sobre todo para nuestros aficionados. De nada sirve, si no logramos el título, pero eso se trabaja. Es un partido importante y si perdemos tampoco significa que no vayamos por el campeonato", explicó el uruguayo, previo al duelo.

"Son siempre partidos diferentes, momentos diferentes. Nos toca estar en la parte alta de la tabla y es muy llamativo, sabemos que la afición vibra y siempre quiere que gane. La motivación está y en la semana se preparó muy bien, queremos dar un buen rendimiento para sacar el triunfo y dar un buen espectáculo", finalizó.

En el otro duelo que se jugará hoy, León, que tiene una racha de ocho juegos sin perder, buscará su tercera victoria en fila cuando reciba al Atlético San Luis, en duelo que iniciará a las 17:00 horas.

La "Fiera" llega al duelo con 24 puntos en el segundo lugar de la clasificación, mientras que los "hermanos" del Atlético de Madrid ocupan el último lugar de la clasificación con solo 8 unidades.

25 PUNTOS suma Cruz Azul en el primer lugar de la tabla, mientras que América es cuarto con 23.