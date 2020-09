Buscan reasignar recursos para programa ETC en Durango

El programa de Escuelas de Tiempo Completo, que es uno de los más exitosos ya que se imparte educación en un horario ampliado y en algunos casos se les da alimentación a los alumnos para que sus madres puedan trabajar, fue cancelado por el Gobierno federal.

Ante ello, se intensificaron las gestiones para ver la posibilidad de que se reasigne una partida presupuestal que permita que se mantenga activo.

El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, confirmó que hace dos semanas fueron cancelados 13 programas federales, entre los cuales está el de Escuelas de Tiempo Completo, pese a que es un programa exitoso que ha dado resultados.

En el ámbito local, expuso que se trata de 635 escuelas que lo operaban y que contemplaban alimentación, además de otras 102 instituciones que no tenían este último beneficio.

Detalló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se recortó el recurso para el programa correspondiente a 2021, "pero desgraciadamente lo hicieron retroactivo, a partir del 16 de septiembre", lamentó.

Ante ello, indicó que el Gobierno del estado ya envió un documento al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para que se analice este tema y se de marcha atrás al recorte, ya que es un programa que ha sido reconocido inclusive por la Unesco.

Y, aunque este ciclo escolar los alumnos no asisten a la escuela, aseguró que se distribuyeron 24 mil despensas a beneficiarios del programa con los recursos que se tenían. "Estamos a la espera de que resuelvan, ahorita no tenemos recurso", reiteró.

Durante la comparecencia del titular de la SEED en el Congreso, asistieron maestros del programa Escuelas de Tiempo Completo para manifestarse en contra de su desaparición.

Expusieron que a nivel nacional beneficia a 3.6 millones de alumnos y en el ámbito local son aproximadamente 5 mil maestros afectados, además de un número no determinado de alumnos.

Asimismo, evidenciaron que no existe información oficial que les aclare el panorama. "Ese es el problema, que no tenemos una respuesta oficial, el presupuesto ya se envió por parte de Hacienda donde no viene el recurso para Escuelas de Tiempo Completo pero aquí no se nos oficializa nada", dijo José Armando Orona, docente del programa.