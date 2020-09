Se esperan muchos puntos en Seattle

- Russell Wilson y los Halcones Marinos de Seattle tuvieron que esperar (y resistir) hasta la última jugada para mantener inmaculado su inicio de campaña. Pero nadie le va a venir a hablar de drama a su próximo rival.

Los Vaqueros de Dallas se convirtieron el domingo en apenas el tercer equipo en las últimas 15 campañas en borrar una desventaja de dos posesiones en los últimos dos minutos para agenciarse el triunfo, su primero de la temporada.

Hoy, estos dos equipos acostumbrados al drama se encuentran en Seattle en un partido en el que jugar defensa será opcional.

Wilson llega al encuentro como líder de la NFL en rating (140.0), pases de touchdown (9) y porcentaje de envíos completos (82.5) y con otros cuatro pases anotadores ante Dallas sería el primer quarterback en iniciar una temporada con al menos cuatro espirales de anotación en sus primeros tres compromisos.

Sin duda luce como una tarea difícil, aunque no lo es tanto al considerar el estado actual de la defensiva de los Vaqueros. Dallas ha permitido al menos 380 yardas en cada uno de sus dos encuentros, 57 puntos en total y ha dejado toda la responsabilidad de cumplir con las inmensas expectativas que acompañan al equipo de la "Estrella Solitaria" exclusivamente sobre los hombros de Dak Prescott.

Prescott, por su parte, ha respondido al llamado. En el triunfo de último segundo del domingo pasado en Atlanta, el quarterback de quinto año se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en pasar para al menos 400 yardas y sumar tres touchdowns por la vía terrestre en un solo partido.

La defensiva de Seattle, por su parte, se presta para que Prescott siga haciendo historia. Las 970 yardas en contra son la mayor cantidad en toda la NFL y las 831 por la vía aérea también son el peor registro en la NFL.

Los Halcones Marinos han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos y tres en fila en temporada regular. Sin embargo el duelo más reciente fue una victoria de Dallas 24-22 en la ronda de comodines de la campaña 2018 en el que los Vaqueros anotaron dos veces en el último cuarto en el que es el único triunfo de Prescott en postemporada en su carrera.

Los Raiders inauguraron su estadio en Las Vegas el pasado lunes con un sorprendente triunfo 34-24 sobre los Santos. Obtener su primera victoria en Fóxboro desde 1994 despejaría cualquier duda sobre su buen arranque de temporada.

Las Vegas ha anotado 34 puntos en cada uno de sus primeros dos partidos, y lo ha hecho ejecutando casi a la perfección un plan de juego de pases cortos del quarterback Derek Carr con sus alas cerradas y corredores, equilibrado con los talentos del explosivo corredor Josh Jacobs.

El resultado ha sido un esquema de control de balón que limita el tiempo que su vulnerable defensiva pasa en el campo.

Pero el mariscal de campo rival también puede hacer lo mismo. Y Cam Newton tiene maestría al momento de combinar el ataque terrestre y el juego aéreo. Basta con ver lo hecho la semana pasada cuando pasó para 397 yardas y registró su octavo juego con al menos dos touchdowns por tierra, la mayor cantidad para un quarterback en la historia.

Para cerrar la actividad de la jornada dominical, los Empacadores de Green Bay buscarán su tercera victoria visitando a los Santos de Drew Brees.

Los Empacadores tuvieron que venir de atrás el domingo anterior ante los Leones de Detroit, pero gracias a la espectacular actuación del corredor Aaron Jones, quien anotó tres veces y tuvo más de 230 yardas totales, y a la precisión de Aaron Rodgers, lograron superar con facilidad 42-21 a los Leones.

Hoy su visita será más complicada, ya que Santos viene de caer ante Raiders y buscará quién pague los platos rotos, por lo que se espera un gran encuentro en el Superdomo Mercedes-Benz, aunque ya se confirmó la baja del receptor estelar de Santos Michael Thomas, mientras que está en duda Davante Adams, por Green Bay.

18 VECES se han enfrentado Vaqueros y Halcones Marinos, con 10 victorias para Dallas y 8 para Seattle.

