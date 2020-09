Una doctora apasionada por enseñar

La Doctora Concepción Fernández Martínez, ‘Conchis’, pensó que solo iba de paso un semestre como maestra de Biología en primero de secundaria en la Escuela Carlos Pereyra, al entrar como suplente de una amiga, pues tenía en mente ejercer su profesión de medicina, sin embargo, el click con las aulas la atrapó y la mantuvo durante 18 años experimentando ciencias con los adolescentes. “Mi amiga no regresó, al siguiente semestre me dieron más grupos y ya de ahí una historia de 29 años, más lo tres de ex alumna, porque solo estuve en preparatoria”.

Actualmente es Directora de Preescolar, pero ha estado involucrada en otras áreas de la institución Jesuita que cumple 78 años, como en la Coordinación de Ciencias Naturales, Dirección de Secundaria, Ferias del Conocimiento, eso sí, sin abandonar el aula. “Nunca me vi como administrativa y como directora, ni como líder de nada, pero he aprendido mucho, nunca dejé mi grupo era mi desestrés, eso era mi vida, mi emoción”. Luego pasó a la Coordinación Académica de Preescolar y Primaria, describe que llegar con los más chiquitos fue como un regalo, una bendición. “Es conocer a Dios en la pureza de los niños, en la alegría, en la inocencia. No puedo decir hasta la fecha qué me gustó más, si los adolescentes o los niños, porque con los adolescentes ya sabía que un día me saludaban y llorábamos juntos y otro día ni me conocían. Con los peques ves el aprendizaje a una velocidad increíble, sobre todo que los niños sobrepasan las expectativas que tienes”. De lo que sí está segura es que desde siempre ha desarrollado todo con pasión, alegría, fe y esperanza, además está muy agradecida con la Pereyra porque no deja de aprender, le han dado la oportunidad de compartir sus conocimientos, ha crecido como docente, la satisfacción de ver cómo los alumnos logran ser grandes seres humanos e incontables casos de éxito que tienen.

Distanciamiento físico no social

Actualmente con la pandemia del Covid-19, como en todo el mundo ha sido un gran reto e impacto, las clases virtuales mantienen su curso. En el caso de Preescolar al tener niños que apenas empiezan a hablar, prevalece el acompañamiento y trabajo en equipo con los padres de familia, se enviaron todos los materiales de trabajo, para continuar con su desarrollo, manteniendo así el enfoque personalizado que caracteriza a la Pereyra, donde el ‘centro es la persona’.

“Resaltamos que el distanciamiento es físico y no social, nuestros corazones, esperanza y cariño siguen unidos, estamos aprendiendo juntos”.

Cuando sea el momento de regresar, las instalaciones están listas con señalética, acrílicos, dándole mayor impulso a las clases de arte y música al aire libre y adaptando grupos pequeños. Se trabaja en la ‘Pandilla de la Salud’, por medio de personajes usados en los festivales, para que aprendan todas las medidas.