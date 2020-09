Soy más mexicana que el mole: Yolanda Ventura

Es una mujer afortunada. Tiene una familia amorosa y una carrera que le ha dado satisfacciones en la música y la actuación, lo que a su vez le ha permitido ganarse el cariño del público durante varias décadas.

Yolanda Ventura ha sumado un acierto más en su carrera con la película, El club de los idealistas, la cual llegó desde el pasado jueves a las salas de la Comarca Lagunera.

La exintegrante de Parchís platicó vía zoom con El Siglo de Torreón desde su casa. Ella dio a conocer los detalles del filme, no sin antes gritar a los cuatro vientos que, "soy más mexicana que el mole".

"Llevo viviendo 33 años en México. Tengo un hijo mexicano, ya tengo mi nacionalidad y la verdad es que estoy muy contenta de vivir en esta nación".

Yolanda externó que aunque había hecho cine en España, no había tenido la oportunidad de brillar en este rubro en la República Mexicana.

"Amo el cine. No había hecho cine en México salvo un video home. Me considero una actriz afortunada. He tenido mucho trabajo en televisión, pero cine pues no, ya era tiempo de hacer cine y más de la mano del director Marcelo Tobar, que fue premiado por la cinta Oso polar en el Festival Internacional de Cine de Morelia", contó.

Muy entusiasmada, la pareja sentimental de Odiseo Bichir comentó que El club de los idealistas cuenta la historia de siete amigos de la universidad que se reúnen después de muchos años en el lugar en el que prometieron que pasarían juntos el resto de sus días, una casa en el campo donde poder tener una vejez tranquila.

"Cuando ellos estaban en la universidad hacen un pacto en el que juran que envejecerán juntos viviendo en unas casas que harán en un terrenos ejidales. Resulta que nadie hace esto salvo el personaje de Juan Pablo Medina que se llama "Aranas".

"Él invita a sus amigos como el caso de 'Elena' -Su personaje- , a que vean la casa y se estén unos días. En esa estancia pasarán cosas muy padres. A lo largo de la cinta, el público verá cómo la amistad tiene sus partes buenas y malas", relató.

Desde la sala de su casa, la artista manifestó que el largometraje busca entretener a la audiencia, pero también la pondrá a reflexionar.

"Este filme, no solo es de comedia, les dará nostalgia y hasta seguro los pondrá a llorar. Todos los personajes tienen historias difíciles. La primera vez que vi la película salí llorando emocionada porque cuando la hice, la viví, pero no la pensé y ya que la vi dije, 'estos personajes están rotos como en la vida que uno da su mejor cara cuando pasan los problemas'".

Ventura informó que otro aspecto destacable del largometraje de 101 minutos es su banda sonora.

"Tenemos canciones de Kenny, Charly García, Cecilia Toussaint y Oscar Chavez, entre otros artistas. La música de la cinta es un personaje más.

"Todo el tiempo está sonando esta música y todos los personajes cantan estas canciones, como hace la gente en sus reuniones".

La pandemia ha causado efectos muy negativos en la industria del espectáculo,sin embargo, de acuerdo con la intérprete, ha sido la oportunidad ideal para que cada país promocione con más fuerza sus películas ante la falta de estrenos de Hollywood.

"En España y Francia han tenido éxito sus películas. Nos tenemos que lanzar ahora porque al rato vendrán las películas 'gringas' y nos aplastan porque cuando llegan cintas como Avengers, nadie te pela".

Yolanda recomendó a los laguneros a que asistan a los complejos cinematográficos.

"Les aseguro que todos los cines cuentan con medidas sanitarias exhaustivas. Yo ya llevé a mi hijo, así que imagínense, no lo hubiese llevado si viera que hay peligro".

Por otro lado, la actriz dijo que Parchís siempre vive en ella, tan es así que ha sacado sus propias playeras de la "Ficha amarilla", rol que tenía en la agrupación.

"Siempre hemos tenido problemas con el nombre del grupo, así que registré lo de la 'Ficha amarilla' y ya sacamos playera que espero pronto tengan en Torreón. Por cierto, les cuento que los fans de Parchís son los mejores del mundo".

En cuanto a su vida personal, Yolanda Ventura comentó que ya lleva 10 años junto a Odiseo Bichir. Han formado una familia planea.

"Por cierto, Odiseo quiere mucho la Comarca Lagunera ya que es la tierra de sus padres. Espero ir pronto para allá con alguna obra de teatro".