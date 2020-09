Insta secretario de Salud de Durango a no bajar la guardia ante COVID

El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, advirtió que el hecho de que la entidad pase al semáforo epidemiológico amarillo no quiere decir que se haya vencido a la pandemia del COVID-19 ni que las medidas preventivas deban relajarse. Además, señaló que la ciudadanía no ha acatado las recomendaciones emitidas para reducir el riesgo de contagio.

En su rueda de prensa virtual, el funcionario estatal cuestionó el porqué del cambio del semáforo epidemiológico de naranja a amarillo, que se prevé se dé la próxima semana como lo informaron autoridades federales y estatales, cuando la ciudadanía no ha acatado todas las medidas.

"¿Cómo pasamos a un amarillo si nuestra ciudadanía no ha acatado las medidas que día a día dictamos nosotros como rueda de prensa y los medios de comunicación han dado a conocer?", cuestionó González Romero.

Insistió en que ese cambio en el semáforo epidemiológico no indica que se haya vencido la pandemia ni que el riesgo haya pasado, "estaremos muy pendientes, porque esto no quiere decir que ya estamos como a la normalidad, para nada. Es un indicativo de riesgo que solo bajó un poco, no quiere decir que ya concluimos con pandemia, que es una solución que podemos dar todos".

González exhortó a no relajar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, pues advirtió que se podría dar un rebrote de COVID-19, el cual afectaría en gran medida a la economía, "de por sí debilitada".

Dijo que este cambio debe estimular a la ciudadanía para llegar al semáforo verde lo más pronto posible y así reanudar muchas de las actividades que por el momento se tienen suspendidas, como el regreso a las escuelas.

"Ahorita no va ser posible tener clases presenciales aún en este sistema. Por lo tanto no bajar la guardia…", pidió el secretario.

El secretario de Salud dijo que por fortuna en la entidad no se han registrado casos combinados de COVID- 19 con dengue, ni casos sospechosos.

"Hasta se ha dicho que pudiera haber una protección del dengue hacia el COVID-19, no es claro, no hay que confianza", explicó González, quien aseguró que se han atendido las zonas consideradas como de mayor peligro por el dengue, como La Laguna y la parte sur de la entidad.

Semáforo epidemiológico

