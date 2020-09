Alarma a Canaco el incidente de tránsitos

El incidente protagonizado por tránsitos de Torreón generó alarma al sector comercio pues consideran que se debieron respetar los protocolos. Además, preocupa que se incurra en abuso de poder, pues no es la primera vez que elementos de esta corporación están involucrados en este tipo de altercados.

"Son autoridad y creo que quien debe dar el ejemplo son ellos. No descarto que la ciudadanía haya tenido alguna falta pero creo que no es el proceder, las leyes están ahí, habría que levantar una demanda, habría que haberse solicitado el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública para contener esto y no protagonizar estas escenas, que son muy lamentables y nos ponen como región en un panorama nada agradable", declaró Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Consideró que estos elementos deben ser retirados de sus funciones e iniciarse las investigaciones correspondientes de forma transparente. El incidente ha sido compartido en redes sociales y se ha viralizado en la última semana, incluso fuera de la región.

El titular de la Canaco recordó que no es la primera vez que los elementos de Vialidad protagonizan un altercado de este tipo, por lo que llamó a la autoridad municipal a poner un alto en este sentido y actuar de forma categórica y firme, de modo que esto no vuelva a ocurrir.

"Esto se puede descomponer si la ciudadanía no ve una autoridad que atiende estos hechos y que pone cartas en el asunto. Creo que es el momento idóneo para que la autoridad municipal mande un mensaje muy claro", expresó.

Cuerda Serna manifestó que resulta muy preocupante la actitud que se toma por parte de los elementos. Indicó que en los videos se observa una saña por parte de uno de los agentes al golpear a la persona, donde pareciera que hay más interés en dañar que en someter al ciudadano.

"No es un arresto, es una batalla campal, son dos cosas muy distintas, ellos están capacitados para actuar y para poder detener a los infractores", dijo.

Consideró que la autoridad tiene la facultad para ejercer las sanciones ejemplares que deben acarrear estos elementos, para que exista la certeza de que hay una autoridad al pendiente de la ciudadanía.

