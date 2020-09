'No hay edad, la edad es un tabú', asegura Maribel Guardia

A Maribel Guardia no hay quien la pare, no sólo es una de las mujeres con una belleza y figura envidiable a sus 61 años y una actriz y cantante con casi cuatro décadas de trayectoria, ahora también es una destacada influencer que puede volverse trending topic en poco tiempo con sus publicaciones en Instagram o Facebook, pero va por más, porque esta vez quiere experimentar el camino como youtuber con su canal Maribel Guardia Live, en una plataforma dominada por las nuevas generaciones.

"No hay edad, la edad es un tabú, mientras tengas salud y energía puedes hacer todo lo que desees. Esta nueva era es para redescubrirla todos juntos, no te puedes quedar atrás, tienes que reinventarte, disfrutar de las plataformas, de los medios que tenemos ahora para llegar a mucha gente que te quiere, porque yo digo ¿por qué tengo casi 10 millones de seguidores de Facebook? A de ser porque me tienen cariño o de alguna manera les llamo la atención.

"Lo más sorprendente de la vida es que pasan los años y todos los días aprendes cosas nuevas, esa es la magia de la vida, nunca quedarte estático, tienes que evolucionar, adaptarte y fluir como las palmeras, que con la tormenta se inclinan y el aire sigue corriendo; así tienes que ser en tu vida y así tienes que salir adelante siempre", dijo.

La actriz explicó que la idea nació porque sintió que tenía muy abandonados a sus seguidores de Facebook.