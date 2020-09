Esperan mejorar su calidad de vida con un trasplante

En la Comarca Lagunera de Coahuila hay al menos 700 personas con insuficiencia renal crónica a la espera de un trasplante que puede prolongar su vida y mejorar su calidad.

El riñón es el órgano sólido más solicitado y aunque en los últimos años ha habido un destacado aumento de donación de órganos, la oferta y disponibilidad de células, de tejidos y en especial de órganos, está por debajo de la demanda pues se estima que el 80 por ciento de los pacientes muere mientras se encuentra en la lista de espera.

María de los Ángeles Arellano, directora de la asociación civil Ale en La Laguna, dijo que a nivel nacional hay 23 mil 458 personas que necesitan un trasplante, de las cuales 17 mil 391 esperan la donación de un riñón; 5,689 requieren la donación de una córnea; y 310 la donación de hígado.

En el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos que se conmemora este sábado 26 de septiembre, es importante destacar que la asociación civil busca fomentar la cultura de la donación de órganos y procurar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo los trasplantes en lugares donde las personas no cuentan con los medios para ello.

Arellano dijo que con motivo de la pandemia por el COVID-19 y por un periodo de cinco meses, se suspendió el procedimiento de trasplante renal para 14 pacientes de diversos estados del país, de ahí que tuvieron que regresar a sus tratamientos de hemodiálisis con el riesgo de alguna complicación y una repercusión económica considerable.

Lo anterior fue debido a que muchos de los hospitales donde se realiza la sustitución de órganos fueron reconvertidos para la atención al virus SARS-CoV-2.

"Repercutió tremendamente en las personas de pacientes que ya estaban en protocolo de trasplante renal. Gracias a Dios, la Asociación Ale abraza a los pacientes y tuvimos que cambiar el programa ese tiempo, los empezamos a apoyar con sus tratamientos de hemodiálisis que es muchísimo dinero, la asociación los apoya con mil pesos en cada tratamiento", comentó.

Arellano indicó que, afortunadamente, el Centro Nacional de Trasplantes dio luz verde para reiniciar los trasplantes con los criterios propios de cada hospital y atendiendo las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19.

En La Laguna, se apoyan en la actualidad a cuatro pacientes de 24, 50, 63 y 65 años de edad con su tratamiento de hemodiálisis, de los cuales uno de ellos está próximo al trasplante y que el día de la cirugía será apoyado con un monto de 50 mil pesos.

"Hay que tomar conciencia, no sabemos Dios de qué lado nos va a poner, del lado de donar un riñón o también del lado de necesitar un riñón, un órgano para un familiar. Hay que platicarlo en familia, este es un problema de salud pública, los órganos no hay que dejarlos perder, no hay que tirarlos sino hay que dar vida después de nuestra vida", añadió.

Según el portal de internet: https://asociacionale.org.mx/quienes-somos/, la asociación ALE fue fundada en octubre de 2004 por las familias Alverde Castro y Castro Careaga en Los Mochis, Sinaloa, tras la muerte de Ale, hijo de Luis Eduardo Alverde y Adriana Castro, y la extraordinaria experiencia y satisfacción, dentro del dolor, de haber donado sus órganos a otras personas y el consecuente despertar a la realidad de la donación de órganos en México.

Pese a que la licencia de manejo indica que la persona es donadora, o se porte una tarjeta de donador firmada (ambos documentos son legales), la donación de órganos y tejidos siempre es analizada y discutida por la familia antes de cualquier donación. Para asegurarse de que la familia comprende sus deseos, es muy importante que usted les informe su decisión de donar vida.

Para más información, puede acudir a Asociación Ale, ubicada en bulevar Diagonal Las Fuentes número 1105, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

