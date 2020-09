Monterrey y Tigres se miden en el BBVA

El duelo que paraliza Monterrey, entre Rayados y Tigres se disputrá hoy en la cancha del Estadio BBVA, como parte de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020.

El pasional partido se disputará a puerta cerrada debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

Será un "clásico regio" muy parejo, ambos equipos llegan al duelo con 17 puntos, sin embargo los felinos tienen mejor diferencia de goles, por lo que ocupan el sexto lugar, mientras que los Rayados son séptimos.

Tigres llega con una racha de tres juegos sin perder, con dos victorias consecutivas en casa (contra Santos y Querétaro), mientras que los pupilos de Anotnio Mohamed también suman tres partidos sin conocer la derrota, pero con dos empates y la victoria de la jornada pasada ante San Luis.

HABLA EL 'TURCO'

Mohamed aseguró que siente el clásico ante Tigres como un drama pasional en el que un triunfo mantiene en alto el orgullo de la afición.

"Estos partidos los tomo como una pasión, como un drama donde se gana, se pierde y se empata, y nosotros buscamos un triunfo para mantener en alto el orgullo del equipo y la afición", confesó el técnico.

El partido entre Rayados de Monterrey y Tigres es el derbi de la ciudad de Monterrey, ubicada a poco más de 900 kilómetros al norte de la ciudad de México.

Mohamed subrayó que no hay un equipo que luzca con más posibilidades de llevarse este clásico.

"En los clásicos nunca hay favoritos, se equiparan las fuerzas y por amor propio ambos entregan lo máximo, por eso los clásicos hay que jugarlos y hay 50-50 de posibilidades para cada uno de poder ganar", reconoció el timonel.

17 PUNTOS tienen ambos equipos en el Guardianes 2020, Tigres se sexto, Rayados, séptimo

Según el estratega, lo único que no se pueden permitir en este juego es no entregar todo en la cancha.

"No nos podemos permitir que el equipo no ponga todo para hacer que la gente se sienta identificada; la actitud en este tipo de juegos no la podemos negociar", recalcó.

Mohamed mencionó que la clave para ganar será estar atentos en lo que parece insignificante.

"Va a ser un partido de detalles y el que esté más atento a ellos se va a llevar el partido. Por lo demás, debemos jugar con intensidad, aplicarnos a la defensiva y jugar como se juegan los clásicos", agregó.

Luego de perder el "clásico nacional" ante las Águilas del América, las Chivas buscarán regresar a la senda del triunfo cuando se enfrenten hoy en casa al Mazatlán FC.

El "Rebaño" llega al duelo con 15 puntos, mientras que Mazatlán apenas ha sumado 10 unidades tras 11 duelos.

En el otro duelo de hoy, los Pumas, que perdieron el invicto la jornada pasada ante León recibirán a los Rayos del Necaxa en el Olímpico Universitario.

Los felinos llegan con 22 puntos en el cuarto sitio de la clasificación, mientras que Necaxa es último con 8 unidades.