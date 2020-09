No hay que alarmarse ante posible rebrote: MARS

Tras dar a conocer el inicio de la campaña contra la influenza, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, resaltó que no hay que alarmarse ante noticias de un posible rebrote de COVID-19 y un nuevo confinamiento, pues hasta ahora en Coahuila se ha logrado administrar el comportamiento de la pandemia.

Fue el día de ayer que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) informó que Coahuila se encuentra dentro de las entidades en las que en el mes de diciembre sería necesario reimponer medidas de confinamiento y restricción de movilidad.

Por lo anterior, Riquelme Solís manifestó que no es necesario alarmarse, al asegurar que el estado está listo para enfrentar la siguiente etapa de la pandemia. Añadió que con la campaña de vacunación de la influenza estacional se busca evitar confusiones en los síntomas de las enfermedades de temporada invernal.

"No hay que ser catastróficos, Coahuila lleva tres predicciones catastróficas para octubre. Decían que Coahuila iba a tener no sé qué tantos contagios, mientras que otra institución prestigiada decía que en diciembre vamos a estar al revés", dijo.

No obstante, destacó que lo anterior se va a prevenir con nuevas acciones para que no suceda.

El mandatario estatal aseguró que pese a que los pronósticos para este mes eran los peores para Coahuila y Nuevo León, por el momento el estado se encuentra bien, pues los ciudadanos han atendido las recomendaciones.

Aseguró que la entidad no tiene señales de rebrote, sin embargo, eso no significa que no se atiendan las medidas necesarias. "No hay casos de que alguien que haya tenido COVID lo vuelva a tener, han sido muy pocos y por distintas causas", dijo.

No obstante, el gobernador resaltó que las enfermedades de las vías respiratorias podrían ocasionar una saturación en los laboratorios y hospitales en los meses que se avecinan. Señaló que el clima de Coahuila podría ser un factor que las desencadenen y los síntomas son muy parecidos a los generados por el COVID-19.

"Una persona con una enfermedad aguda respiratoria muy probablemente se deba internar y en ese sentido empezamos de nueva cuenta a saturar los hospitales y la capacidad de pruebas", resaltó.

Por lo anterior, indicó que ya se encuentran preparados para atender los posibles contagios de las enfermedades respiratorias comunes.