Federico Viñas da su versión del choque en el que se vio involucrado

Tras el percance de auto en el que Federico Viñas, jugador del América, se vio involucrado cerca de las instalaciones del club en Coapa, el uruguayo dio su versión en su cuenta de Instagram.

"Hola gente, bueno como sabrán estuve involucrado en un accidente con un chofer de Uber que estaba en su horario de trabajo y estaba con una señora de pasajera. Quiero aclarar que después de lo sucedido estaba muy enojado porque yo iba por la calle que tiene la preferencia, pero enseguida se me pasó porque al bajarme de mi auto le pregunté a ambos si estaban bien y la mujer me contestó que se había golpeado la cabeza, intenté llamar a emergencias en todo momento y hasta le pedí al chofer del Uber si podía llamar también. Cuando llegó la emergencia yo me fui para mi vehículo y me quedé ahí, pero algunos familiares de la pasajera me vinieron hacer frente y diciendo que yo no me había preocupado y no es así!!", señaló el futbolista.

Además, el sudamericano expresó que la pasajera afectada se retiró con su familia. "También quiero aclarar que la pasajera estaba muy bien y se fue del lugar con sus familiares! Por suerte no pasó a mayores y solo fue un susto y un mal momento, un saludo y que estén bien".

Viñas por último escribió que iba dentro de la velocidad permitida en el lugar del accidente (Calzada del Hueso). "Iba a 30 en un lugar con límite de 50".