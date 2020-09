'Ella me enseñó a abrir el corazón'; Kalimba habla de su romance con Aislinn Derbez

Tras años de especulaciones y rumores entre el posible romance que hubo entre Kalimba y la hija de Eugenio Derbez, Aislinn, el cantante mexicano por fin habla de éste y cómo ella 'lo enseñó' a abrir el corazón.

Fue en el programa 'Pinky Promise' de Karla Díaz, integrante de las KNJ, que el cantante de 38 años contó como Aislinn lo enamoró al punto de dedicarle su disco NegroKlaro.

"Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito. Las más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al 100 por ciento son Guanabaya y Huellas (...) Todo mundo supo, anduve con Aslinn Derbez, es preciosa, es una muy linda persona. De hecho, todo ese disco, NegroKlaro, se lo dediqué a ella", confesó el cantante de Tocando Fondo.

De acuerdo a las palabras de Kalimba, su relación habría terminado para que ella pudiera continuar sus estudios en Nueva York.

"Ella me enseñó a abrir el corazón, a divertirme más, yo no sabía hacerme amigo de mis parejas", declaró Kalimba.