Preocupa al sector comercio abuso de poder de tránsitos de Torreón

Causa alarma a sector comercio el incidente protagonizado por tránsitos de Torreón, pues consideran que se debieron respetar los protocolos.

Preocupa que se incurra en abuso de poder, pues no es la primera vez que elementos de esta corporación protagonizan este tipo de altercados.

"Son autoridad y quienes deben dar el ejemplo son ellos, no descarto que la ciudadanía haya tenido alguna falta pero creo que no es el proceder, las leyes están ahí, habría que levantar una demanda, habría que haberse solicitado el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública para contener esto y no protagonizar estas escenas, que son muy lamentables y nos ponen como región en un panorama nada agradable", dijo Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Sumado a las agresiones, algunos de los agentes de Tránsito de #Torreón no portan cubrebocas lo que aumenta riesgo de que las víctimas a contagiarse de COVID-19. pic.twitter.com/LaOQM4jv8u — El Siglo de Torreón (@torreon) September 25, 2020

Consideró que estos elementos deben ser retirados de sus funciones e iniciarse las investigaciones correspondientes, de forma transparente.

En un video se observa a una mujer pedir a gritos a los elementos de Vialidad de #Torreón que "no los golpeen". pic.twitter.com/YEsrzSLUWK — El Siglo de Torreón (@torreon) September 25, 2020

Más información mañana en la edición impresa.