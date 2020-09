Cancelan Among Us 2 pero prometen mejorar el juego original

La secuela del juego más popular del momento para dispositivos móviles, Among Us, fue cancelada esta semana, según lo hicieron saber sus desarrolladores, pues al parecer prefieren invertir en mejorar la versión original.

La empresa desarrolladora del juego InnerSloth, dijo mediante un comunicado que estaban preparando una secuela para el exitoso juego, pero al ver la popularidad que tiene el título original han decidido cancelarla para enfocarse a mejorar éste con características que contaría la secuela.

"Ver cuánta gente está disfrutando Among Us realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y en vez poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1", comentaron los creadores del juego.

Entre algunas de las mejoras que los desarrolladores del título prometen para éste se encuentran mejores servidores, un sistema de cuentas y amigos, soporte para daltónicos, nuevo escenario, entre otras novedades.

Among Us se ha posicionado como uno de los títulos favoritos del público, superando a populares juegos como Fall Guys, Minecraft, entre otros.