Luna, el servicio de streaming de videojuegos de Amazon

En un evento digital a causa de la pandemia de COVID-19, la firma de Seattle (estado de Washington, EUA) reveló finalmente a Luna, un servicio con el que se había venido especulando en la industria desde hace meses y que sigue los pasos de Stadia de Google y de xCloud de Microsoft.

Igual que estas plataformas, Luna ofrecerá acceso por suscripción (5 dólares con 99 centavos al mes) a una cartera de videojuegos que incluirá títulos como "Resident Evil 7", "Control, Panzer Dragoon", "A Plague Tale: Innocence", "The Surge 2", "Yooka-Laylee", "GRID", "Abzu" y "Brothers: A Tale of Two Sons".

Amazon presentó también un controlador para Luna basado en el asistente de voz Alexa que se conecta directamente a la nube y que permite al usuario cambiar con facilidad entre distintas pantallas, como por ejemplo de la computadora al móvil o viceversa.

The all-new cloud gaming service from Amazon that makes it easy to play great games on devices you already own. Request an invite to early access: https://t.co/AjMs9eOaeK pic.twitter.com/1HsRUVNmvJ