Datos interesantes de Will Smith por su cumpleaños 52

Desde hacer reír con su interpretación en El príncipe de Bel-Air hasta tocar las fibras más sensibles en la cinta En busca de la felicidad, el actor de Hollywood Will Smith ha demostrado su versatilidad a lo largo de los años.

El querido histrión festeja hoy su cumpleaños 52 con grandes éxitos bajo la manga, no obstante, en su camino para llegar a la cima, Smith ha atravesado situaciones que no muchos conocen. Por lo que aquí te enlistamos algunas de ellas.

1. Will Smith comenzó su carrera como maestro de ceremonias del dúo de hip-hop, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, con su amigo Jeffrey Townes como turntablist y productor. Colaboraron con el beatboxer Clarence Holmes y ganaron el primer premio Grammy a la mejor interpretación de rap por Parents Just Don't Understand.

2. Debido a su gasto excesivo y sus impuestos sobre la renta mal pagados, Will Smith estuvo casi en bancarrota en 1990.

3. Se salvó al ser contratado por NBC para The Fresh Prince of Bel-Air en 1990, la serie cómica en la que interpretó al personaje principal que se basó en sus propios rasgos. El programa duró seis temporadas y puso en marcha la carrera de Smith.

4. El primer papel importante de Will Smith en un largometraje de Hollywood fue el de “Paul” en Six Degrees of Separation (1993), que también protagonizó Sir Ian McKellen.

5. Rechazó el papel de “Neo” en The Matrix (1999) para protagonizar Wild Wild West (1999). Si bien The Matrix se convirtió en un gran éxito, Wild Wild West fracasó en la taquilla.

6. Will Smith y su hijo Jaden interpretaron a padre e hijo en dos películas: En busca de la felicidad (2006) y Después de la Tierra (2013).

7. Smith tiene un hijo, Trey, de su primer matrimonio con Sheree Zampino. Trey apareció con Smith en su video musical de la canción Just the Two of Us.

8. Will Smith es el único actor en tener ocho películas consecutivas que recaudan más de 100 millones de dólares en la taquilla de EUA y once películas consecutivas que recaudan más de 150 millones de dólares en todo el mundo.