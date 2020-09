Messi se lanza contra directiva del Barcelona en despedida a Luis Suárez

Se pensaría que después de confirmarse la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona las cosas volverían a la calma de a poco, pero hasta ahora no es así.

Las cosas en el seno blaugrana siguen encendidas y la carta de despedida de "La Pulga" a Luis Suárez confirmó la tensión de las cosas.

Después de unas emotivas palabras a su amigo y excompañero, el astro argentino remató con una "indirecta" en contra de la directiva culé, encabezada por Josep Bartomeu.

Ya me venía haciendo la idea pero hoy entre? al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", escribió el 10 del Barcelona.

Sin embargo, lo que robó las miradas en el mensaje de Messi fue lo siguiente: "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", sentenció.

Barcelona inicia su participación en La Liga el domingo frente al Villarreal, que marcha invicto después de dos jornadas.